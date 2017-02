Odnawialne źródła energii zawładną targami ENEX 2017!

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki Energetycznej Polski. OZE to szerokie możliwości generacji energii i jej wykorzystania, w zależności od potrzeb, zasobów i warunków. Zasoby OZE są praktycznie niewyczerpalne, powszechnie występujące, a inwestycja w nie - zwraca się z korzyścią dla inwestora. Najbliższe Targi ENEX i ENEX Nowa Energia będą mocno wspierały dialog w tym obszarze.



Rynek OZE wciąż dynamicznie się rozwija. Każdy sektor, niezależnie od tego, w jakiej formie znajduje się obecnie, zawsze ma szanse poprawy wyników. Każdy kolejny rok to nowe wyzwania, nowe dyskusje, na nowo podejmowane tematy, które zmieniają się wraz z technologią i ustawodawstwem. Nieustannie warto rozmawiać!

Jesteś niezaznajomiony/-a z tematem OZE i chcesz dowiedzieć się, co oferuje rynek i które odnawialne źródło energii byłoby najlepsze dla ciebie?

Jesteś świadomym inwestorem z pomysłem, który chce zasięgnąć szczegółowych informacji o dostępnych rozwiązaniach lub kosztach instalacji?

Jesteś instalatorem, który trzyma rękę na pulsie, poszukuje wiedzy i informacji na temat nowości na rynku urządzeń OZE?

Porozmawiajmy! Podczas nadchodzących Targów ENEX, które odbędą się w dniach 1-2 marca 2017 r. w Targach Kielce, każdy znajdzie coś dla siebie! Tematem OZE zajmiemy się kompleksowo – od energetyki konwencjonalnej aż po sektor odnawialnych źródeł energii. ENEX to nie tylko stoiska wystawiennicze, to również wydarzenia towarzyszące poświęcone poszczególnym tematom:

Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej, które odbędzie się pierwszego dnia Targów (1 marca 2017 r.), będzie doskonałą okazją do spotkania inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem pomp ciepła w technologii grzewczej. Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+, czyli ogólnopolska konferencja poświęcona branży fotowoltaicznej. Redakcja GLOBEnergia we współpracy z Targami Kielce zaprasza na spotkanie przedstawicieli branży, inwestorów, władze samorządowe oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

To tylko mały wycinek atrakcji, które najbliższe Targi ENEX i ENEX Nowa Energia zaoferują odwiedzającym. Już wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje na temat wydarzenia.



Jak rozwija się rynek OZE w Polsce? Pigułka wiedzy przed targami ENEX

W 2016 r. łączna moc instalacji odnawialnych źródeł energii przekroczyła pułap 8 GW, a odnotowany wzrost wyniósł prawie 20% w stosunku do roku poprzedniego. Filarem polskich OZE, z największym udziałem w rynku, są instalacje wiatrowe. OZE to jednak nie tylko energetyka dużych mocy, ale również mikro i małe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, czy popularne kolektory słoneczne. W zakresie mikroinstalacji PV prosumenci doczekali się klarownego systemu wsparcia, a rynek pomp ciepła cieszy się nieustannymi wzrostami i spełnieniem optymistycznych prognoz sprzedaży. Sielanka? Niestety, nie dla każdego sektora!



Według raportu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, w 2016 r. w sektorze kolektorów słonecznych odnotowano duże spadki. Medal jednak zawsze ma dwie strony – nie inaczej jest również w tym wypadku. Zaistniała sytuacja wyeliminowała z rynku producentów, którzy sprzedawali swoje wyroby prawie wyłącznie do klienta indywidualnego - obok niskiej ceny, oferując także niezadowalającą jakość produktów. To wszystko miało negatywny wpływ na opinie na temat instalacji kolektorów słonecznych. Podobny problem miały przed laty, ze względu na błędy doboru i wykonawstwa, pompy ciepła. Obecnie tendencje się odwróciły i sprzedaż pomp ciepła rośnie.