RobotStudio Challenge

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 13, styczeń 2017 11:14

Jesteś studentem, pasjonujesz się dziedziną robotyki i automatyki? Rusza pierwsza edycja RobotStudio Challenge. Motyw przewodni konkursu, którego organizatorem jest firma ABB, to „zrobotyzowana linia produkcyjna", a zadaniem uczestników będzie stworzenie symulacji jej działania w programie ABB RobotStudio.

Pula nagród, która czeka na najlepszych, to aż 24 000 złotych i szansa na miesięczny płatny staż w dziale robotyki ABB w Warszawie.

Dla kogo RobotStudio Challenge?

Udział w RobotStudio Challenge mogą wziąć wszyscy studenci studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie mają ukończonych 26 lat. Z uwagi na charakter konkursu, zapraszamy w szczególności studentów kierunków takich jak automatyka i robotyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, elektryka, elektronika, a także bioinżynieria czy biotechnologia – mówi Łukasz Drewnowski, kierownik marketingu i sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu Robotyki ABB w Polsce.

– Szansę na wygraną ma każda symulacja, która przedstawiać będzie minimum sześć robotów ABB w pracach takich jak montaż, testowanie bądź inspekcja, a także pakowanie lub paletyzacja. Praca konkursowa musi zostać przygotowana w programie ABB RobotStudio, dostępnym w wersji demonstracyjnej na stronie internetowej www.abb.pl/robotics.

Coś dla studentów i ich wykładowców

W koncepcji konkursu RobotStudio Challenge szczególnie ważna jest obecność opiekuna. W tej roli powinien wystąpić wybrany przez uczestnika konkursu wykładowca, który będzie pełnić funkcję pierwszego kontaktu i doradcy w problematycznych sytuacjach. Głównym zadaniem wykładowcy będzie czuwanie nad prawidłowym postępem prac uczestnika. Dla zwycięskiej pary przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wierzymy, że studencki zapał w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem wykładowcy zaowocują ciekawymi rozwiązaniami – dodaje Łukasz Drewnowski. – Idealny opiekun powinien mieć wiedzę na temat programu ABB RobotStudio oraz projektowania stanowisk zrobotyzowanych i wspierać studenta merytorycznie w pracy nad zadaniem konkursowym.



Jeśli jesteś zainteresowany, nie zwlekaj! Na przesłanie pracy konkursowej czekamy do 30.04.2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.05.2017 r. Pula nagród w konkursie to aż 24 000 złotych – jest więc o co walczyć! Więcej informacji na temat konkursu oraz jego regulamin: www.rschallenge.pl.

Informacja prasowa ABB