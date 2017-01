O fotowoltaice podczas targów InEnerg® we Wrocławiu

Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017

Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna będzie fotowoltaika. W dniach 11 - 12 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu spotkają się kluczowe osobowości z branży w celu przedstawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji oraz rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki. Dowodem na to jest aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych, która wynosi ponad 150 MWp, natomiast 5 lat temu było to zaledwie 2 MWp.

Zdecydowanie rok 2017 zapowiada się jednym z lepszych dla polskiej fotowoltaiki. Wskazuje na to wiele przesłanek. Między innymi Ministerstwo Energii chce do 2020 roku zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych w Polsce. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski zasygnalizował, że do 2020 r. Ministerstwo Energii może zakupić energię z fotowoltaiki pochodzącej z systemów o mocy powyżej 1 GW, a nawet o granicy 2 GW. Kolejnym dobrym sygnałem jest spadek cen modułów fotowoltaicznych. Koszt modułów PV stanowi największy udział w całym koszcie inwestycji w farmy fotowoltaiczne, a jego obniżenie oznacza poprawienie rentowności projektów i łatwiejsze finansowanie. Do tego stanowczo wzrosła liczba prosumentów. Według danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, na chwilę obecną w Polsce mamy już 153 MW łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, domowych systemów jest ponad 11,2 tys. na łączną moc ponad 62 MW, z czego najwięcej zamontowano w I połowie 2016 r.

Warto jednak pamiętać, że kluczowym zagadnieniem dla rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce i bezpiecznego inwestowania w fotowoltaikę jest jakość instalacji i komponentów systemów PV. Konieczne jest przestrzeganie procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a szczególnie procedur odbioru i konserwacja systemów fotowoltaicznych przyłączonych do sieci energetycznej.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, REECO wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki organizują po raz drugi warsztaty służące pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych, które odbędą się 11 kwietnia 2017 roku w ramach Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® we Wrocławiu.

Podczas warsztatów zostaną omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV, oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umożliwi przekazanie przez wykładowców wiedzy o najistotniejszych elementach w procesie inwestycyjnym oraz wymianie doświadczeń - mówi Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Dr Stanisław M. Pietruszko.

Znakomitą okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami branży energetycznej oraz wymiany doświadczeń, także w obszarze odnawialnych źródeł energii a w tym fotowoltaiki, będą Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycz-nej InEnerg®. Trzecia edycja imprezy odbędzie się w dniach 11 - 12 kwietnia 2017 r. na Stadionie we Wrocławiu.

Więcej informacji na: www.inenerg.com