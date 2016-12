Międzynarodowe targi dla branży OZE

wtorek, 04, październik 2016

Ponad 100 wystawców zaprezentuje się podczas VI Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które odbędą się w dniach 19-21 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI.



Na zwiedzających, oprócz szerokiej oferty wystawców i nowości technologicznych, będą czekać specjalistyczne konferencje, kongresy i fora oraz spotkania eksperckie. Organizatorem targów jest REECO Poland. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Targi RENEXPO® Poland to wydarzenie w całości poświęcone tematyce głównych źródeł energii odnawialnej w Polsce. Z jednej strony stanowią jedyną w swoim rodzaju platformę spotkań biznesowych, z drugiej – są miejscem wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń.

Właśnie tutaj przedstawiciele branży, krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy oraz firmy spotykają się, aby zaprezentować wyniki ostatnich badań, innowacyjne dokonania i nowości technologiczne oraz prowadzić rozmowy na temat najnowszych tendencji i kierunków rozwoju sektora OZE w naszym kraju. Idea wydarzenia od kilku lat jest wciąż ta sama – pokazać, że wytwarzanie dystrybucja energii odnawialnej oraz korzystanie z niej jest proste i opłacalne.

Ceremonia otwarcia najbliższej edycji targów odbędzie się 19 października o godzinie 11:00 w hali nr 1 Warszawskiego Centrum EXPO XXI.

Sektory targowe

Firmy biorące udział w targach zaprezentują swoją ofertę w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, CHP - kogeneracja, energooszczędne budownictwo i renowacja budynków, energia wodna, pompy ciepła, energia geotermiczna oraz energia słoneczna. W tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowane wspólne stoisko pod hasłem „Razem dla biogazu", na którym odbędą się m.in. prezentacje nowoczesnych technologii z dziedziny biogazu i kogeneracji oraz spotkania z ekspertami. Zwiedzający będą mogli na nim również zdobyć informacje na temat budowy i eksploatacji biogazowni oraz zapoznać się z możliwościami finansowania tego typu inwestycji.

Nowości ofertowe

Wielu z wystawców zaplanowało interesujące prezentacje, a także nowości ofertowe, z których część będzie mieć swoją premierę właśnie podczas Targów RENEXPO® Poland. Wśród nowości znajdą się m.in.: nowe konstrukcje systemów fotowoltaicz-nych na dachy płaskie wschód-zachód, systemów stojących pokrytych specjalną powłoką antykorozyjną, a także nowoczesne falowniki i magazyny energii. W ofercie nie zabraknie falowników nowej generacji z wbudowanym modułem monitoringu czy nowoczesnych rozwiązań dla elektrowni wiatrowych z technologią bezprzekładniową. Podczas tegorocznych targów będzie też okazja do zapoznania się z propozycją wysokowydajnych modułów słonecznych oraz innowacyjnym systemem do zarządzania energią PV dla małych instalacji.

Wydarzenia towarzyszące

Na szczególną uwagę zasługuje bogaty program merytoryczny - specjalistyczne konferencje, kongresy i fora branżowe, umożliwiające wymianę wiedzy, a także zachęcające do dyskusji na aktualne tematy dla sektora OZE. Pierwszego dnia targów odbędą się: Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce, dwudniowa Polska Konferencja Hydroenergetyczna, konferencja „Społeczne aspekty OZE", forum „Budynek i energia" na temat technologii energooszczędnych w obiektach wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych, trzydniowa konferencja EVIM Central Europe" dotycząca pojazdów elektrycznych i infrastruktury oraz Dzień Samorządowca. Kolejnego dnia, czyli 20 października, uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w: Kongresie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Forum Biogazu, Międzynarodowym Kongresie na temat magazynowania energii w Polsce. Tego dnia zostanie również przedstawiona sytuacja na polskim i światowym rynku pracy w sektorze OZE w strefie kariery „Teraz środowisko". Trzeci dzień wypełnią: Forum PV, Konferencja na temat biopaliw, Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Certyfikacji Budynków, a także warsztaty „Przyszłość kogeneracji w Polsce". Cześć tych wydarzeń będzie tłumaczona na język angielski.

Prestiżowy konkurs

Tradycyjnie podczas targów zostanie rozstrzygnięty prestiżowy konkurs o Puchar RENERGY AWARD® 2016 przyznawany w dwóch kategoriach: wybitna osobowość branży OZE oraz innowacyjna technologia Targów RENEXPO® Poland. W pierwszym przypadku pod uwagę zostanie wzięta rola, efektywność działań i szczególne osiągnięcia w branży OZE wybranej osobowości, w drugim – innowacyjne technologie prezentowane przez wystawców w jednej z branż tematycznych: energetyka słoneczna, biogaz, elektrownie wodne, pompy ciepła, biomasa i biopaliwa, energia wiatrowa.

Spotkania biznesowe

Podczas targów nie zabraknie okazji do tworzenia sieci kontaktów biznesowych. Jedną z nich będzie możliwość wzięcia udziału w „Spotkaniach kooperacyjnych" zaplanowanych pierwszego i drugiego dnia targów. Propozycja jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkania kooperacyjne" mają na celu w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają. Natomiast okazją do spotkań biznesowych w mniej formalnej atmosferze będzie „Kolacja profesjonalistów OZE", która odbędzie się pierwszego dnia targów – 19 października na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Przed kolacją zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu o Puchar RENERGY AWARD.

Wstęp na Targi RENEXPO® Poland jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji online.

Na oficjalne otwarcie targów wstęp jest wolny i nie wymaga dokonania rejestracji. Informacje dodatkowe, można znaleźć na stronie organizatora targów www.renexpo-warsaw.com.