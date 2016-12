Kurs EMC w firmie ASTAT

Tegoroczna, IV edycja Kursu EMC odbędzie się w dniach 4-7 października 2016 r., w Centrum Szkoleniowym ASTAT Sp. z o.o. w Poznaniu.



Kurs poprowadzi Mark Montrose, uznany specjalista w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej, starszy członek IEEE, autor książki „EMC made simple".



Szczegółowy zakres tematyczny, agenda oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://www.astat.com.pl/szkolenia/20161004

Kurs został podzielony na dwie niezależne, ale uzupełniające się części:

• Fundamentals of Applied EMC Engineering – 4-5.10.2016r. (teoria)

Skierowaną do początkujących konstruktorów, wyjaśnione zostaną w niej, bez zbędnej matematyki i skomplikowanych wzorów, praktyczne wskazówki projektowe.



• EMC Trubleshooting – 6-7.10.2016r. (teoria + warsztaty)

Skierowaną do konstruktorów oraz pracowników laboratoriów EMC, którzy borykają się z problemem negatywnej weryfikacji urządzeń, część ta połączona została z praktyczną formą warsztatów pomiarowych.

Każdy uczestnik, w zależności od zainteresowania, może zapisać się na jedną lub obie części. Dla wszystkich jest to jednak możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń w szerszym gronie specjalistów, dlatego zachęcamy do skorzystania z obu części.



Warsztaty:

Druga część kursu: EMC Trubleshooting, oprócz tradycyjnej formy wykładów, będzie zawierała praktyczne pomiary i analizę w formie warsztatów.

Warsztaty dają jedyną w swoim rodzaju możliwość przedyskutowania i rozwiązania realnego problemu EMC, a dokładniej Państwa problemu EMC.

Badanie danego urządzenia (EUT) bazować będzie przede wszystkim na pomiarach w polu bliskim, za pomocą skanera EMC i sond pola bliskiego oraz analizy widma. Pomiar i interpretacja wyników dokonane zostaną z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych tak, aby każdy uczestnik mógł brać aktywny udział w warsztatach.



To jedyny taki kurs w Polsce!

Nie zastanawiaj się dłużej, odwiedź naszą stronę internetową http://www.astat.com.pl/szkolenia/20161004 i zapisz się już dziś!

Osoba kontaktowa:

Anna Gawęcka

61 840 47 08

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.