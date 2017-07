Trzecia generacja kamer termowizyjnych FLIR ONE do smartfonów i tabletów

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 09, czerwiec 2017 07:31

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ogłosiła dostępność nowej, trzeciej generacji kamer termowizyjnych FLIR ONE i FLIR ONE Pro w przedsprzedaży na całym świecie.

Dostawy zakupionych produktów rozpoczną się pod koniec czerwca. Sercem mikrokamery termowizyjnej FLIR jest układ Lepton®.

FLIR ONE kontynuuje tradycję wyposażania smartfonów w kamery termowizyjne. Najnowsza kamera termowizyjna FLIR ONE do smartfonów jest optymalna cenowo. Natomiast pierwsza wersja FLIR ONE Pro to obecnie najbardziej zaawansowany model.

Nowe funkcje

Podobnie jak poprzednicy, oba nowe modele FLIR ONE są wyposażone w układ termowizyjny oraz kamerę światła widzialnego HD. W obu wersjach FLIR One zastosowano opatentowaną przez FLIR technologię Multispectral Dynamic Imaging (MSX®).

Dzięki niej kamery nanoszą szczegóły z pasma widzialnego na obraz termowizyjny, co znacznie podwyższa jego jakość. FLIR ONE i FLIR ONE Pro oferują całą gamę nowych i usprawnionych funkcji, m.in.:

Regulowane złącze OneFit™ umożliwia ustawianie w zakresie 4 mm, aby dopasować złącze do różnych etui, bez konieczności wyjmowania z nich smartfona. Ta zgłoszona do opatentowania funkcja jest dostępna dla urządzeń z iOS i Androidem.

Ulepszona aplikacja FLIR ONE została rozszerzona o wbudowane praktyczne porady dotyczące rozwiązywania problemów i konkretnych zastosowań, a także łączność z sieciami społecznościowymi w celu udostępniania zdjęć i wideo.

Zgodność ze smartwatchami – kamery obsługują Apple Watch i wybrane modele smartwatchy z Androidem. Dzięki temu ich użytkownicy mogą strumieniować transmisję termowizyjną w czasie rzeczywistym, aby np. obserwować obiekty zza rogu oraz rejestrować zdjęcia i wideo przy użyciu smartwatcha.

FLIR ONE Pro

Całkowicie nowa FLIR ONE Pro, zaprojektowana zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych klientów, to najbardziej zaawansowana w historii wersja FLIR ONE. FLIR ONE Pro wyróżnia się mocną konstrukcją, wytrzymującą upadek z 1,8 m, przystosowaną do pracy na powietrzu. Połączenie FLIR MSX z technologią przetwarzania sygnału wideo FLIR VividIR™ pozwoliło FLIR ONE Pro uzyskać najwyższą jakość i czytelność obrazów we wszystkich generacjach FLIR ONE. Do urządzenia jest dołączona wyjątkowa, zaawansowana aplikacja FLIR ONE, umożliwiająca m.in. wielokrotne punktowe pomiary temperatury i wybieranie obszarów śledzenia temperatury na ekranie.

„Wprowadzając trzecią generację FLIR ONE i FLIR ONE Pro, dajemy do ręki zwykłym klientom i specjalistom potęgę termowizji, która stanowi szósty zmysł świata" – powiedział Andy Teich, prezes i dyrektor generalny FLIR Systems. „Nieprzerwane prace badawczo-rozwojowe pozwoliły nam połączyć funkcjonalność poprzednich wersji z większą przystępnością cenową – teraz kamera termowizyjna do smartfonu kosztuje zaledwie 199,99 USD. Równocześnie stworzyliśmy bardziej zaawansowaną FLIR ONE Pro dla użytkowników, którzy wymagają większej funkcjonalności i wyraźniejszych obrazów – w domu, w pracy czy po prostu dla rozrywki".

FLIR ONE za sugerowaną cenę detaliczną 199,99 EUR (netto) i FLIR ONE Pro za sugerowaną cenę detaliczną 399,99 EUR (netto) są dostępne od dziś w przedsprzedaży na całym świecie dla urządzeń z iOS i Androidem (ze złączem USB typu C) na www.flir.com/FLIRONE. FLIR ONE i FLIR ONE Pro, również w wersji ze złączem micro USB dla urządzeń z systemem Android, będą dostępne później, pod koniec lipca lub w sierpniu, u autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych FLIR.

Aby dowiedzieć się więcej o FLIR ONE, wejdź na www.flir.com/FLIRONE. Więcej informacji na temat programu dla deweloperów aplikacji FLIR znajduje się na www.flir.com/flirone/developer.

Informacja prasowa Flir