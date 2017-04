Nowa, trójfazowa propozycja UPS od Schneider Electric

Schneider Electric wprowadza nową, trójfazową propozycję UPS wykorzystującą technologię ECOnversion i akumulatory litowo-jonowe.

Propozycja Galaxy VX UPS Power Protection przeznaczona dla Centrów Danych o rozmiarach Hyperscale zawiera ultraefektywny system oszczędzania energii ECOnversion, a zasilana może być również innowacyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi.

Schneider Electric przedstawił Galaxy VX™ - wysoce wydajną, łatwą w instalacji, kompaktową, trójfazową jednostkę UPS, zaopatrzoną w elastyczne tryby pracy dla dużych zakładów, centrów danych oraz idealną w krytycznych zastosowaniach biznesowych. To rozwiązanie oparte o koncepcję pay-as-you-grow ma za zadanie wspierać firmy w ich progresji do centrów danych o rozmiarach hyperscale oraz gwarantować pełne wykorzystanie infrastruktury IT dzięki swej efektywności i bezkompromisowej stabilności. Propozycja dostępna jest dla mocy 1000 kW, 1250 kW i 1500 kW z możliwością równoległego połączenia, aby w pełni zaspokoić wymagania energetyczne sięgające wielu megawatów.

„Nasi Klienci stają przed trzema, głównymi wyzwaniami" mówi Jacob Drejer Friborg, Menedżer ds. Rozwoju w Schneider Electric. „Są to: zarządzanie ryzykiem, które obejmuje niezawodność, łatwość konserwacji oraz bezpieczeństwo, zabezpieczenie kapitału oraz obniżenie wydatków operacyjnych. Galaxy VX wychodzi naprzeciw wszystkim trzem dzięki usprawnionej technologii, zwiększonej łatwości w użytkowaniu oraz kompatybilności z wieloma, różnymi architekturami sieci energetycznych".



„Technologia ECOnversion jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem kompromisowym, oferując 98% efektywności, przy jednoczesnej bezkompromisowej stabilności urządzenia", dodaje Friborg. „Najbardziej zaawansowana technologia w branży, zastosowana w systemie Galaxy VX, szybko zyskała uznanie rynku i pozwoliła zaoferować Klientom Schneider Electric system zabezpieczenia zasilania, który jest wysoce elastyczny i efektywny, przy oszczędnościach związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną przekraczających 480 000.00 € w przeciągu dziesięcioletniego cyklu życia 1,5 MW jednostki UPS".



Galaxy VX wyposażone zostało w czteropoziomowy inwerter, który gwarantuje większą niezawodność i wydajność. Akumulatory litowo-jonowe dostarczają większego zagęszczenia mocy w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a przy tym zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w konserwacji, co razem skutkuje krótszym średnim czasem wymaganym do wymiany jednostki (MTTR).



„Wraz z Galaxy VX, oferujemy naszym Klientom również zróżnicowane opcje magazynowania energii" kontynuuje Friborg. „Stanowi to najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie w obszarze ochrony źródła zasilania oraz pozwala naszym Klientom przygotować się na przyszłe sytuacja awaryjne, w których wystąpić mogą przerwy w dostawach energii". Przeznaczone do użycia w dużych centrach danych i jednostkach hotelingowych, Galaxy VX dostępne jest w opcjach 1,5 MW/1,25 MW, co sprawia, że rozwiązanie to wprost idealnie spełnia wymagania w zakresie wymaganej mocy dla tego typu jednostek.



Do 99% efektywności

Galaxy VX w pełni łączy w sobie najnowsze rozwiązania Schneider Electric dotyczące zarządzania energią, w tym Cyfrowe Usługi StruxtureOn dla Centrów Danych, a do tego oferuje elastyczne tryby pracy, które pozwalają na optymalizację uzyskiwanej efektywności urządzenia dla środowisk IT, w tym: