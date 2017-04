Szafy rozdzielcze z Portugali

środa, 29, marzec 2017

ElektroUnion Sp. z o.o. z Warszawy, nawiązała współpracę z portugalską firmą QUADROVISEU z Viseu. Efektem tej współpracy jest zaprezentowanie na rynku polskim ciekawej gamy rozdzielnic elektrycznych i obudów przeznaczonych dla instalacji licznikowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych i wentylacyjnych oraz sieci wodociągowych i gazowych, o zróżnicowanej klasie szczelności IP.

Paleta produktów w sposób niemal doskonały wypełnia dotychczasową ofertę dostępną na rynku polskim, jednocześnie promując innowacyjny, niestereotypowy sposób myślenia w konstruowaniu obudów i rozdzielnic, szczególnie ceniony przez pracowników działów logistycznych i ekipy pogotowia elektrycznego.

Firma QUADROVISEU dzięki polityce zrównoważonego rozwoju posiada dzisiaj przedstawicielstwa nie tylko w Portugalii, ale również w wielu krajach Europy i Afryki. Zaangażowanie wszystkich pracowników przez cały okres istnienia firmy na rynku sprawiły, że QUADROVISEU jest dziś nowoczesnym przedsiębiorstwem, oferującym produkty zgodne z obowiązującymi trendami, będące w stanie zaspokoić potrzeby wymagających rynków i stale ewoluujących branż, dla których produkuje rozdzielnice, obudowy i puszki instalacyjne oraz kratki wentylacyjne.



Przykładem potwierdzającym wysoki poziom technologicznego zaawansowania firmy jest stworzenie serii VISBOX, czyli serii puszek II klasy izolacji, serii BC, czyli serii obudów do liczników, których celem jest usprawnienie systemu liczników w budynkach przy ograniczeniu powierzchni instalacyjnej, jak i opracowanie serii ATI (serii rozdzielni telekomunikacyjnych dla niewielkich sieci przewodów miedzianych, sieci współosiowych i sieci światłowodowych w budynkach mieszkalnych).

Stałe wprowadzanie nowych rozwiązań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów poskutkowało wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością certyfikowanego przez APCER, a od 2006 roku przez normę ISO 9001, co utwierdziło przekonanie firmy o konieczności nieustannego udoskonalania produktów i procesów produkcji prowadzącego do satysfakcji klientów i użytkowników końcowych. Od 2009 roku szczyci się posiadaniem tytułu PME Lider a od 2011 roku tytułu PME Excelência. Firma QUADROVISEU każdego dnia potwierdza swoje zobowiązanie do doskonalenia, pragnąc być numerem jeden dla swoich dotychczasowych klientów i nieustannie zdobywać nowych, zainteresowanych jej produktami.

Informacja prasowa ElektroUnion