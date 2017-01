5 nowych kamer termowizyjnych od FLIR

FLIR Systems, Inc. ogłosiła wprowadzenie pięciu nowych kamer termowizyjnych na targach Consumer Electronics Show (CES) 2017, które odbyły się w pierwszym tygodniu stycznia w Las Vegas.

Wśród zaprezentowanych produktów były dwie nowe przystawki termowizyjne do smartfonów – FLIR ONE trzeciej generacji, dwie nowe kamery termowizyjne z podwójnym czujnikiem do dronów oraz wzmocniona niewielka kamera termowizyjna dla techników i rzeczoznawców pracujących w domach i innych budynkach.

Przystawki kamer do smartfonów FLIR ONE trzeciej generacji

Trzecia generacja FLIR ONE wykorzystuje osiągnięcia poprzednich wersji FLIR ONE, umożliwiając połączenie kamer termowizyjnych klasy podstawowej z urządzeniami iOS lub Android. Urządzenia FLIR ONE trzeciej generacji są wyposażone w nowe złącze o regulowanej wysokości OneFit™, dostępna jest też wersja ze złączem USB-C dla Androida. Dzięki temu FLIR ONE można łatwo podłączyć do szerokiej gamy smartfonów bez konieczności zdejmowania ich etui.

Całkowicie nowa FLIR ONE Pro to najbardziej zaawansowana w historii wersja FLIR ONE. FLIR ONE Pro charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją, nowym złączem o regulowanej wysokości OneFit oraz rozszerzoną gamą funkcji obrazowania przydatnych w miejscu pracy. Urządzenie, dostępne za € 499 (incl. VAT), jest przeznaczone szczególnie dla profesjonalistów, korzystających w pracy z zalet termowizji. Dzięki zaawansowanym funkcjom przetwarzania obrazu: MSX i VividIR™, FLIR ONE Pro oferuje niezrównaną jakość i szczegółowość obrazów. Wśród funkcji profesjonalnych można wymienić pomiar wielopunktowy oraz raportowanie przy użyciu jednego przycisku, umożliwiające szybką interpretację i udostępnianie wyników. FLIR ONE Pro jest w pełni zintegrowana z aplikacją FLIR Tools w celu szczegółowej analizy danych. Urządzenie daje do ręki funkcje profesjonalnej kamery termowizyjnej pracownikom, którzy wymagają od swoich urządzeń mobilnych większych możliwości w zakresie termowizji.

Zarówno FLIR ONE, jak i FLIR ONE Pro będą dostępne w sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r. w salonach partnerów FLIR i na FLIR.com. Klienci mogą się zapisać na listę w ofercie przedsprzedaży FLIR ONE i FLIR ONE Pro na www.flir.com/ces2017.

Kamery FLIR Duo do dronów

FLIR Duo to pierwsza w branży kamera wieloczujnikowa do dronów, wyposażona w mikrokamerę termowizyjną FLIR Lepton, kamerę światła widzialnego o rozdzielczości high-definition (HD) 1080p oraz opatentowaną przez FLIR technologię MSX. FLIR Duo oferuje różne tryby rejestracji danych na karcie Micro SD, a funkcjami kamery można zdalnie sterować w czasie rzeczywistym. Urządzenie można zamontować do ramy dowolnego urządzenia latającego, zdolnego obsługiwać większość popularnych kamer sportowych. Operatorzy mogą przełączać między kamerą termowizyjną i widzialną FLIR Duo w trakcie lotu lub wyświetlać obraz z obu w trybie „obraz w obrazie". FLIR Duo i Duo R można zamówić już teraz u autoryzowanych partnerów FLIR i na www.flir.com/duo.

Kamera termowizyjna FLIR C3 dla profesjonalistów z branży mieszkaniowej

FLIR C3 to kieszonkowa kamera termowizyjna, o wzmocnionej konstrukcji. Do jej głównej grupy użytkowników należą rzeczoznawcy budowlani, specjaliści w zakresie konserwacji domów i mieszkań, główni wykonawcy oraz pozostali partnerzy handlowi, którzy potrzebują zaawansowanego narzędzia diagnostycznego do szybkiego wykrywania ukrytych problemów z instalacjami elektrycznymi, stratami energii i wilgocią. FLIR C3 jest wyposażona w jasny wyświetlacz dotykowy 3" i moduł Wi-Fi służący do łatwego przesyłania obrazów. Natomiast wyższa czułość termowizyjna i możliwość wykonywania pomiarów zapewniają dokładny odczyt temperatury. Urządzenie ma też nową funkcję „obraz w obrazie", która ułatwia porównywanie obrazów w terenie. FLIR C3 będzie dostępna w pierwszym kwartale 2017 r. w cenie € 699 (excl. VAT) w sieci autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych FLIR i w sklepie FLIR.com.

