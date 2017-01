TYTAN LED – oprawy przemysłowe nowej generacji! LED GO!

Opublikowano: czwartek, 19, styczeń 2017 08:54

Wykorzystując najnowszą technologię oraz wyspecjalizowaną wiedzę naszych ekspertów Lena Lighting S.A. wprowadza do oferty lampę nowej generacji do zastosowań przemysłowych - TYTAN LED.

Jest to oprawa dedykowana dla technologii LED. TYTAN LED reprezentuje generację opraw NEXT GEN, wyróżniających się niezwykle wysoką skutecznością świetlną i charakteryzujących się najwyższą energooszczędnością (A++) oraz doskonałymi parametrami technicznymi.

Sercem oprawy jest wysokowydajny panel LED GO! wyposażony w najwyższe komercyjnie dostępne biny diod LED wiodących producentów, posiadający trwałość nawet do 100 000 h. Dzięki temu osiągnięto niespotykaną na rynku wydajność oprawy osiągającą 150 lm/W oraz klasę energetyczną A++, co gwarantuje oszczędność energii do 68% i zwrot z inwestycji w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy. TYTAN LED emituje światło o wysokiej jednorodności (SDCM 3), rzadko spotykanej w oprawach przemysłowych. Zintegrowanie elementu świetlnego z kloszem minimalizuje niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia źródła światła w trakcie transportu, montażu lub serwisu opraw.



Elementy świetlne umieszczone zostały w obudowie z odpornego na uderzenia poliwęglanu (PC), przez co oprawa posiada stopień odporności na udary mechaniczne na poziomie IK09. Połączenie klosza i podstawy poprzez klipsy wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa uszczelka oraz zakręcana dławnica zapewniają ochronę przed wnikaniem wody - IP66.



Podczas tworzenia oprawy szczególną uwagę zwrócono na szybkość montażu. Ergonomicznie zaprojektowane wnętrze oprawy powoduje, że montaż jest wygodny, a zwieszany zintegrowany element świetlny pozostawia elektrykowi wolne ręce, przyspieszając prace montażowe. W komplecie znajdują się akcesoria montażowe umożliwiające montaż oprawy zarówno natynkowy jak i zwieszany.



TYTAN LED to generacja nowoczesnych, ergonomicznych i wydajnych opraw skonstruowanych przez inżynierów posiadających dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu ledowych systemów oświetleniowych. Dostarcza światło doskonałej jakości zapewniające komfort i wysoką wydajność pracy. Użyte rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane komponenty najwyższej jakości są gwarancją korzyści finansowych będących rezultatem wysokiej energooszczędności i długiej trwałości. Więcej informacji na stronie: www.tytan.lenalighting.pl.

Informacja prasowa Lena Lighting