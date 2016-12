Nowe oprawy Lena Lighting

Opublikowano: środa, 21, wrzesień 2016

Podążając za trendami rynkowymi Lena Lighting S.A. postanowiła rozbudować rodzinę opraw typu dowlight DL 220 LED, o wersję natynkową. Została ona w ostatnim czasie wprowadzona do oferty i jest dostępna w wybranych hurtowniach elektrotechnicznych.

Oprawa DLN 220 LED z powodzeniem może być stosowana na balkonach, tarasach, jak również we wszelkiego rodzaju przejściach i ciągach komunikacyjnych. Charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności (IP 65) i odporności na uderzenia mechaniczne (IK08), co predysponuje ją do zastosowań zewnętrznych.

Jej ponadczasowe wzornictwo i niewielkie wymiary natomiast sprawiają, że staje się oprawą o uniwersalnym zastosowaniu. Będzie się także dobrze prezentować, jak również oświetlać powierzchnię we wnętrzach budynku np. w przestrzeni biurowej, czy też budynkach użyteczności publicznej.

Downlight DLN 220 LED posiada zintegrowany energooszczędny panel LED GO! oraz dostępny jest w opcji ze sterowaniem DIMM DALI, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji. Przewidujemy, że połączenie energooszczędności i designu, który pasuje do każdego wystroju wnętrza, przyczyni się do sukcesu rynkowego tej oprawy.

CODAR RS LED EVO ENDURA PLUS I MINUS – LAMPY DO ZADAŃ SPECJALNYCH LED GO!

Wykorzystując wiedzę i najnowsze technologie firma Lena Lighting S.A. powiększyła rodzinę opraw CODAR RS LED EVO wprowadzając do swojej oferty oprawy „do zadań specjalnych" - CODAR RS LED EVO ENDURA PLUS i MINUS. Są to nowoczesne, wysoce energooszczędne oprawy oświetleniowe o klasie energetycznej A++ lub A+ (w zależności od wersji).

Charakteryzują się podobnie jak pozostałe oprawy CODAR RS LED EVO bardzo wysoką szczelnością IP66 i odpornością mechaniczną IK09. Jednak wyróżniają się przeznaczeniem. Zadanie specjalne, do którego zostały zaprojektowane to praca w wysokich temperaturach – do +55 °C np. w piekarniach, bądź przeciwnie w bardzo niskich temperaturach – do -35 °C np. w chłodni.



W pomieszczeniach charakteryzujących się tak skrajnymi temperaturami należy zastosować oprawy, które sprostają trudnym warunkom, jednocześnie zachowując swoje wysokie parametry. Świetnie sprawdzi się tam oprawa CODAR RS LED EVO ENDURA. Zastosowane w niej nowe moduły LED GO! z nowatorską konfiguracją połączeń, pozwalają na lepszą dystrybucję ciepła, zwiększającą trwałość diod (do 50 000 h). W oprawie zastosowano też najwyższej, jakości, specjalnie dobrane materiały (między innymi wielowarstwowy klosz wykonany z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV). W standardzie oprawa wyposażona jest w złącze Rapid – D umożliwiające doprowadzenie zasilania bez konieczności zdejmowania klosza.

Nowości, które zaprezentowała Lena Lighting S.A. dowodzą, że firma ta z uwagą obserwuje trendy rynkowe i zwraca szczególną uwagę na potrzeby klientów z najróżniejszych branż.

PLANO LED – NOWOCZESNE WZORNICTWO LED GO!

Energooszczędna oprawa oświetleniowa PLANO LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem to kolejna nowość, która wzbogaciła ofertę polskiego producenta Lena Lighting S.A.



Jest ona przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Znajdzie, więc szerokie zastosowanie w przestrzeniach biurowych, salach konferencyjnych, ciągach komunikacyjnych i budynkach użyteczności publicznej, jak również ze względu na elegancki wygląd w pomieszczeniach o charakterze reprezentacyjnym jak hotele i restauracje.



Parametry świetlne oraz zastosowanie strukturyzowanej, wielowarstwowej przesłony PMMA zapewniają perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień olśnienia. Pozwala to na zastosowanie PLANO LED, jako główne źródła światła, również w pomieszczeniach, w których wykonywane są prace wymagające skupienia wzroku.

Lena Lighting