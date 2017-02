innogy rozpoczyna sprzedaż ratalną systemów PV dla klientów indywidualnych

innogy Polska nawiązała współpracę z Alior Bank, dzięki której klienci indywidualni mogą zakupić instalację fotowoltaiczną w systemie ratalnym. Oferta zakłada okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy, nawet na 100% inwestycji, przy kwocie kredytu do 60 tysięcy złotych.

Przykładowo przy koszcie średniej wielkości instalacji fotowoltaicznej 3 kWp na poziomie 14 900 zł brutto, miesięczna rata wyniesie 180,79 zł.

Oferta instalacji fotowoltaicznych w innogy uwzględnia usługi dodatkowe w cenie samej instalacji. Biorąc pod uwagę, że system PV produkuje prąd przez ponad 25 lat, co dodatkowo wpływa na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. – komentuje Michał Skorupa, szef projektów fotowoltaicznych w innogy Polska.

Z kolei dla odbiorców biznesowych, innogy Polska oferuje możliwość nabycia systemów fotowoltaicznych w drodze leasingu we współpracy z Raiffeisen-Leasing Polska. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, które dostępne jest zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć odpowiedni wniosek do 31 marca bieżącego roku. Po uzyskaniu dofinansowania realizacja inwestycji nastąpi po maju 2017 roku.



Z badania przeprowadzonego w ostatnich latach przez TNS Polska wynika, że blisko 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne, jednak główną barierę stanowi dla nich czynnik finansowy. Dodatkowo, aż 81% potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu. innogy Polska posiada ofertę fotowoltaiczną dla wszystkich segmentów rynku.

