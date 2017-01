List do redakcji

poniedziałek, 02, styczeń 2017

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przekazać kilka informacji z W.EG Polska, jako że sytuacja znacznie się zmieniła od czasu, kiedy ostatni raz wysyłaliśmy nasz komunikat.



Zgodnie z zapowiedziami, w ciągu kilku miesięcy rozwiązany został problem dramatycznego braku nowoczesnej powierzchni magazynowej w Poznaniu. Już od ponad 2 miesięcy działa nowy magazyn centralny Elektroskandia Polska. Trwa „docieranie się" całego systemu logistycznego, ale większość pracy jest za nami. Ogromny wysiłek włożony przez całą załogę przynosi pierwsze rezultaty. Wszystko odbyło się „w biegu", praktycznie bez przerywania bieżącego zaopatrzenia hurtowni. FEGA Poland też będzie beneficjentem tego nowoczesnego rozwiązania.

Kolejnym technicznym wyzwaniem będzie zmiana systemów informatycznych w obu spółkach. Praktyczny proces rozpocznie się w styczniu. Bez tej zmiany wszelka współpraca logistyczna i wymiana informacji byłaby bardzo utrudniona. Równocześnie wdrożymy nowoczesny system PIM. Wypełnienie bazy danych potrzebną obecnie ilością informacji nie będzie możliwe bez Państwa współpracy. Rozwijamy także współpracę regionalną, szczególnie z naszymi kolegami z 3 krajów bałtyckich. Wdrażamy ten sam system informatyczny i w perspektywie widzimy możliwość współpracy logistycznej. Grupa Wuerth stała się znaczącym graczem w naszej części Europy i chcemy tę pozycję umacniać. Dzisiaj stawiamy na zmiany jakościowe, później przyjdzie czas na zmiany ilościowe.



W obu firmach zaszły znaczące ruchy personalne. Obecnie FEGA, gdzie zmiany były największe, jest zarządzana przez odnowiony zespół dyrektorów:

Pan Cezary Opalach jest dyrektorem zarządzającym i pełni również funkcję dyrektora ds. handlu, aby mieć jak najbliższy kontakt z hurtowniami;

Pan Rafał Walendowski jest zastępcą dyrektora zarządzającego, odpowiedzialnym za zakupy i całą logistykę. Jest on znany większości z Państwa, jako że zajmował się zakupami przez ostatnie lata;

Pani Magdalena Piszczek pozostała na stanowisku dyrektora ds. controllingu i sprawozdawczości finansowej, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu Spółki.

W Elektroskandii zmiany zaszły w strukturze pionu handlowego. Znany wszystkim Pan Maciej Maćkowiak, oprócz funkcji prezesa zarządu, pełni rolę dyrektora handlowego, a struktura regionalna jest obecnie kształtowana na nowo.

Pan Tomasz Szymenderski, obok funkcji członka zarządu i dyrektora finansowego, przejął odpowiedzialność za większość działów wspierających pion handlowy.



Postanowiliśmy także rozpocząć budowę zespołu wsparcia na poziomie W.EG Polska. Od 1 stycznia rozpocznie pracę osoba, która będzie odpowiedzialna za wszystkie aspekty rozwoju na rynkach przemysłu i automatyki. Ma ona wieloletnie doświadczenie i odpowiednią wiedzę. W miarę stabilizacji sytuacji i rosnących potrzeb ta centralna struktura będzie wzmacniana.



Przypomnę, że wszystkie zmiany zaszły w ciągu 6 miesięcy, które były poprzedzone długim okresem niepewności związanych z procesem zakupu Elektroskandii. Okres ten, trwający prawie 10 miesięcy, zdestabilizował część funkcji obu naszych firm. Na to nakłada się ogólne pogorszenie koniunktury, widoczne na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach. Nawet rynek energetyki, który rządził się swoimi prawami, odczuwa negatywne skutki braku środków na inwestycje.



Te trudne momenty niezbędnych zmian wewnętrznych są za nami i pora na stabilizację, a wkrótce na zmiany profilu i rozwój sprzedaży. Widzimy już pierwsze zwiastuny nowych trendów. Teraz, oprócz naszych wewnętrznych działań, szczególnie liczymy na dobrą współpracę z naszymi dostawcami. Współpracę z prawdziwymi partnerami, gotowymi towarzyszyć nam w planowanych zmianach. Chciałbym życzyć spokojnych, rodzinnych Świąt oraz samej pomyślności w Nowym Roku, który powinien być dobry dla nas wszystkich.



Ryszard D'Antoni,

Prezes Zarządu/Chairman of the Board