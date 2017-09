Nowa dyrektor działu IT Division w Schneider Electric

Z dniem 1 września br. funkcję dyrektora działu IT Division w Schneider Electric Polska objęła Małgorzata Kasperska. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialna za wzmocnienie działu sprzedaży, utrzymanie wiodącej pozycji marek Schneider Electric na rynku oraz jeszcze ściślejszą współpracę z partnerami.

Małgorzata Kasperska ukończyła Wydział Elektroniki na Politechnice Gdańskiej. Jest ekspertem w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii i zarządzania. Przez ostatnich 16 lat zarządzała firmą Emerson Network Power (obecnie Vertiv), najpierw w Polsce, później w krajach bałtyckich. Przez ostatnie dwa lata była odpowiedzialna za region Europy Centralnej. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała kilkoma przedsiębiorstwami. W 1996 r. stanęła na czele Tour & Andersson Hydronics, polskiej spółki należącej do światowego lidera w zakresie systemów hydraulicznego równoważenia przepływów i ciśnień w instalacjach c.o., c.w.u., wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. W ciągu trzech lat wyprowadziła spółkę na pozycję lidera polskiego rynku. W 2000 r. zarządzała firmą powstałą po fuzji T&A Hydronics i IMI International.

– Na nowym stanowisku chcę przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu sprzedaży działu IT Division. Przykładam dużą wagę do zarządzania sprzedażą oraz jestem rzecznikiem silnej, kompetentnej struktury serwisowej jako elementu przewagi konkurencyjnej. APC by Schneider Electric to marka z ogromnym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją, ale też z ogromnym potencjałem do dalszego rozwoju. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby utrzymać pozycję lidera rynku – mówi Małgorzata Kasperska.

