Rozwiązanie EcoStruxure w hotelach sieci Hilton

Sieć hoteli w codziennym funkcjonowaniu zużywa znaczne wolumeny energii. Wykorzystuje ją do oświetlenia swoich pokoi i restauracji, jak również do wielu innych procesów związanych z gospodarowaniem wodą, sterowaniem klimatyzacją, parą wodną czy gazem.

Sieć hoteli Hilton chciała, więc obniżyć koszty związane z energią, które stanowią równowartość aż 5% osiągniętego przez nią przychodu.

Znaczące stało się również efektywne wykorzystanie zasobów – ważne zarówno dla kierownictwa sieci jak i gości, którzy oceniają hotel, biorąc pod uwagę oferowane udogodnienia oraz jego oddziaływanie na środowisko. Dlatego też sieć Hilton szukała ekspertów, którzy pomogliby jej w efektywnym wykorzystaniu zasobów. Takim partnerem okazał się Schneider Electric.

Rozwiązania na każdym poziomie

Realizacja celu postawionego przez Hilton stała się możliwa dzięki zastosowaniu kilku rozwiązań. W procesie kluczowe było wdrożenie EcoStruxure™ Resource Advisor, czyli skalowalnej platformy w chmurze, która w czasie rzeczywistym pokazuje obowiązujące ceny i zużycie zasobów w danym obiekcie, umożliwiając ich porównanie z danymi z innych nieruchomości sieci Hilton na całym świecie. Aby było to możliwe, w hotelach zainstalowano inteligentne sterowniki pomieszczeniowe, umożliwiające zbieranie informacji o zużywanych zasobach. Dodatkowo w ramach rozwiązania EcoStruxure, możliwe jest zarządzanie budynkami, pokojami, czy w ogóle nieruchomościami sieci.

Połączenie tych wszystkich elementów pozwala managerom sieci w każdym hotelu konfigurować osobiste panele kontrole i tworzyć dostosowane do własnych potrzeb raporty. Dostarczają one przejrzystych informacji dotyczących zużycia wody, gazu czy energii. Co więcej, pozwalają również, dowiedzieć się jak dany hotel gospodaruje odpadami lub parą i gdzie ewentualnie można dokonać zmian, aby było to bardziej efektywne. Na podstawie tych danych możliwe jest również dokonanie porównania zużycia pomiędzy różnymi hotelami sieci na całym świecie. Dodatkowo konsultanci Schneider Electric wykorzystując te dane, doradzają managerom w kwestiach zaopatrzenia i realizacji programów zrównoważonego rozwoju.

Rezultatem podjętych działań są oszczędności wydatków związanych z poborem energii, wynoszące średnio 3% w skali roku. Jednocześnie za pomocą systemów zarządzania budynkiem oraz pokojami dla gości, jeszcze bardziej zwiększono, jakość oferowanych usług.

