1 300 000 000 zł obrotów - TIM.pl ma cztery lata!

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 08, sierpień 2017 10:26

Ponad 1 164 000 zamówień online złożyli klienci od początku istnienia e-sklepu TIM SA. Jego start w lipcu 2013 r. spowodował prawdziwą rewolucję na rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce. TIM.pl nieustannie się rozwija – w ostatnich tygodniach klientom udostępniono nowe narzędzia: konfigurator styczników oraz możliwość oceniania i komentowania produktów.



Cztery lata temu TIM SA jako pierwszy w Polsce hurtowy dystrybutor elektrotechniki uruchomił sklep internetowy, którego oferta (wraz z informacją o cenach) była i jest dostępna dla wszystkich klientów – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców – bez wymogu wcześniejszej rejestracji.

Tym samym firma rozpoczęła proces zmiany modelu działania – z tradycyjnej sieci hurtowni elektrycznych do nowoczesnego dystrybutora elektrotechniki, oferującego dostęp do swojej oferty za pośrednictwem wielu kanałów (multichannel). Składanie zamówień możliwe jest poprzez stronę www.TIM.pl i aplikację mobilną mTIM, ale również drogą telefoniczną, e-mailowo, a także za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci biur i przedstawicieli handlowych.

Garść statystyk

Nieustannie rośnie liczba produktów dostępnych „od ręki", a więc wysyłanych w miejsce wskazane przez klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia (w dni robocze). Tuż po uruchomieniu sprzedaży było ich 11.000, zaś pod koniec czerwca 2017 r. – już niemal 78.000. Jeśli doliczyć do tego towar dostępny na zamówienie (zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu dni), okaże się, że stali klienci TIM SA z sektora B2B mają obecnie dostęp do ok. 165.000 produktów.



Już pół roku po uruchomieniu sprzedaży online, obroty z tego kanału stanowiły 1/3 wszystkich przychodów ze sprzedaży TIM SA. W kwietniu 2014 r. ich udział przekroczył 50%, a od grudnia 2016 r. nie spada poniżej 70%.

– Przed wdrożeniem zmiany modelu biznesowego założyliśmy, że docelowy udział e-commerce w obrotach TIM-u będzie wahał się w przedziale 70-80%. Cel został zatem osiągnięty – mówi Artur Piekarczyk, członek Zarządu i dyrektor ds. handlowych TIM SA.



Przez cztery lata istnienia działania e-sklepu TIM SA (od lipca 2013 r. do czerwca 2017 r.) łączne przychody spółki z handlu online wyniosły ponad 1,3 mld zł. Najbardziej wartościowe spośród niemal 1,165 mln zamówień opiewało na 1.543.631,43 zł. Z kolei najdłuższe zamówienie składało się aż z 509 wierszy.

Pierwsze takie narzędzie – nie tylko w polskim internecie

Serwis dostępny obecnie pod adresem TIM.pl w bardzo niewielkim stopniu przypomina e-sklep, który wystartował cztery lata temu. Przez ten czas zmieniło się nie tylko logo TIM-u i wygląd samej strony, lecz przede wszystkim narzędzia, z jakich może korzystać klient, dokonując zakupów.

Wśród nich sporą popularnością cieszą się konfiguratory, umożliwiające skorzystanie online z wysoce specjalistycznej wiedzy i porad, dostępnych wcześniej wyłącznie podczas bezpośredniego, osobistego kontaktu z doświadczonym profesjonalistą pracującym w TIM SA. Kilka tygodni temu klienci TIM.pl uzyskali dostęp do bardzo innowacyjnego i unikalnego nie tylko na polskim rynku konfiguratora styczników. Określając parametry elektryczne stycznika, otrzymujemy listę urządzeń spełniających zadane parametry wraz z listą pasujących do nich elementów, takich jak styki pomocnicze czy zabezpieczenia termiczne.



Konfigurator styczników dostępny jest dla wszystkich, bez konieczności wcześniejszego logowania się. To proste w użyciu, lecz niezwykle złożone pod kątem analizowanych parametrów narzędzie znacząco ułatwia dobór styczników wraz z akcesoriami. Klient nie musi określać wszystkich niemal 50 dostępnych parametrów, jednak im więcej ich wskaże, tym precyzyjniejszy będzie dobór produktu. Wybrane podzespoły wyświetlają się na końcu konfiguratora, skąd można dodać je do koszyka, a następnie złożyć zamówienie. Zasoby konfiguratora są systematycznie poszerzane – obecnie obejmują ofertę dziewięciu producentów styczników.

- „Technologia Innowacje Mobilność" to nasze motto. I tego się trzymamy, to nasza recepta na sukces i rozwój. Za sprawą takich narzędzi jak konfigurator styczników dajemy klientom innowacyjny dostęp do informacji z dowolnego miejsca na świecie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – mówi Artur Piekarczyk.

Komentowanie i rabatowanie

TIM.pl oferuje coraz szerszy asortyment często wysoce specjalistycznych produktów. W internecie niewiele jest miejsc, gdzie w profesjonalny sposób można wymieniać się opiniami na ich temat. TIM SA postanowił wypełnić tę lukę, tworząc na TIM.pl specjalną przestrzeń dyskusyjną. Klienci mogą wypowiadać się o stosunku jakości do ceny, wykonaniu, trwałości, bezawaryjności oraz montażu produktów oferowanych w e-sklepie TIM SA. Za każdą opinię otrzymują punkty, które mogą wymienić na kody rabatowe do wykorzystania podczas zakupów na TIM.pl.

- To jedno z nielicznych miejsc w polskim internecie, gdzie można wymienić się tak szczegółowymi opiniami na temat asortymentu z branży elektrotechnicznej. Co więcej, ich autorzy mają szansę przyczynić się do udoskonalenia komentowanych produktów – ich wypowiedzi są czytane także bezpośrednio przez samych producentów. Stworzyliśmy zatem platformę wymiany opinii nie tylko wśród samych klientów, lecz pomiędzy użytkownikami i producentami – podkreśla Artur Piekarczyk.



Trwają prace nad nową odsłoną TIM.pl. Wersję 2.0 e-sklepu TIM SA ma cechować jeszcze lepsze dopasowanie do preferencji i oczekiwań poszczególnych klientów zarówno oferowanych produktów, jak i dostępnych narzędzi.

Informacja prasowa TIM