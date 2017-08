Ekologiczne rozwiązania – energooszczędne technologię

Koncerny przemysłowe opracowują swoje technologie pozostając w trendzie ekologicznych rozwiązań przyjaznych środowisku. Pionierami w tym zakresie są producenci aluminium, które jako surowiec jest trzecim najczęściej występującym na ziemi pierwiastkiem.



Ze względu na swoją trwałość, właściwości antykorozyjne i wyjątkową odporność na działanie czynników zewnętrznych aluminium znajduje zastosowanie w większości gałęzi przemysłu. Wytwarza się z niego słupy oświetleniowe, podzespoły wykorzystywane w branży energetycznej, a także oprawy oraz elementy oświetlenia LED. Właściwości tego metalu oraz jego niemal nieograniczony potencjał recyklingowy pozwalają tworzyć przy jego wykorzystaniu wyjątkowo energooszczędne i przyjazne środowisku rozwiązania.

Oświetlenie LED – wielowymiarowa oszczędność

Popularność technologii LED sprawia, że możemy się na nią natknąć niemal w każdym, codziennie odwiedzanym miejscu. Oświetlenie drogowe, światła samochodowe, telebimy, muzea, a nawet nasze domy – wszędzie tam możemy spotkać to wyjątkowo energooszczędne rozwiązanie. Rozwój technologii LED umożliwił opracowanie diod, które świecą dużo mocniejszym i jaśniejszym światłem niż tradycyjne świetlówki, przy czym zużywają mniej prądu, a ich trwałość mierzy się w tysiącach godzin - średnio światłem LED możemy rozjaśniać przestrzeń od 25 000 do niemal 50 000 h. Źródła światła oparte na tym rozwiązaniu mają dzięki temu nawet 25-krotnie dłuższy okres eksploatacji.



Od klasycznych żarówek energooszczędnych popularne ledy odróżnia prędkość świecenia pełnym światłem. Wybierając te pierwsze, musimy liczyć się z tym, że na ich pełne rozświetlenie będziemy musieli poczekać. Z kolei lampy LED (jako zamienniki tradycyjnych żarówek i żarówek z odbłyśnikiem) od momentu włączenia wykorzystują pełną moc, nie pobierając przy tym większej ilości prądu.

Co ważne w nurcie eko, lampy LED nie zawierają rtęci i innych metali niebezpiecznych dla naszego środowiska. Wysoka sprawność diod sprawia, że nie nagrzewają oświetlanej powierzchni – co gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji także w obiektach wyjątkowo wrażliwych na wzrost temperatury.



Światło i aluminium

Aluminium, jako materiał który można bezpiecznie utylizować, jest obok PCV i miedzi najczęściej wykorzystywanym w produkcji opraw LED materiałem. Wyróżniają go jednak wyjątkowe walory estetyczne, a także trwałość i funkcjonalność, dzięki którym z łatwością uzyskamy bezpieczne komponenty. Parametry techniczne sprawiają, że aluminium chętnie wykorzystuje się do tworzenia podzespołów oświetleniowych, zwłaszcza tych wykorzystujących technologię LED. W ten sposób dwa wyjątkowo ekologiczne rozwiązania łączą się w jedno.



Aluminiowe podzespoły oświetleniowe są optymalnym rozwiązaniem ze względu na wyjątkowo praktyczne połączenie właściwości obu technologii. Mimo że dioda LED o wiele efektywniej przetwarza energię elektryczną na światło (w porównaniu do standardowych źródeł typu żarówka, gdzie ok. 95% energii emitowane było w postaci ciepła), to i tak zespoły taśm ledowych dość silnie się nagrzewają. Oznacza to, że przy niewłaściwym odprowadzaniu ciepła i ciągłym wzroście temperatury pracy diody, może dojść do jej uszkodzenia i całkowitej redukcji emisji światła. Profile z wysokiej jakości anodowanego aluminium z łatwością odprowadzają wygenerowane ciepło, dzięki dodawanym do nich radiatorom. Dopasowanie radiatora do konkretnego modelu LED umożliwia optymalne i wydajne rozproszenie temperatury. Ich niski opór kontaktowy w podstawie, ze względu na konfigurację złączy, umożliwia wysoki przepływ ciepła. Dla poprawy efektywności radiatora, poddaje się go procesowi powierzchniowego anodowania. – Taki proces „stabilizuje" powierzchnię surowego aluminium poprzez jej kontrolowane utlenienie i uszczelnienie, zabezpiecza jego powierzchnię, poprawia wytrzymałość, trwałość i odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne – mówi Artur Skonieczny, Production manager w Sapa Aluminium, wiodącym producencie profili i podzespołów aluminiowych. - Anodowanie tworzy też gładką i łatwą w utrzymaniu czystości powłokę, co umożliwia utrzymanie wysokich standardów higieny. Nie wolno też zapominać o wyjątkowych walorach estetycznych aluminium, które w połączeniu ze wszystkimi charakterystycznymi dla niego cechami tworzy optymalny, modny wybór – dodaje.



Producenci profili aluminiowych, w tym firma Sapa Aluminium są świadomi, jak precyzyjne potrafią być wymagania inwestorów. Z tego względu, obok szeregu standardowych rozwiązań wyciskanych z dostępnych matryc, oferują także możliwość indywidualnego zaprojektowania dedykowanego radiatora, aby ten najefektywniej odbierał ciepło z nagrzewających się elementów elektroniki. Co więcej, by kompleksowo zadbać o poprawne działanie i trwałość wytwarzanych materiałów, Sapa Aluminium zapewnia wszystkie niezbędne elementy wymagane przez inwestorów. Już na etapie projektowania profilu można stworzyć konstrukcję, która ograniczy do minimum późniejszą obróbkę - dlatego obok radiatorów dostępne są też profile zintegrowane ze stosownymi nitami, uszczelkami, gniazdami i złączami, co gwarantuje właściwy montaż i bezproblemowe użytkowanie ram oświetleniowych.

Informacja prasowa SAPA