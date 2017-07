NKT w nowej odsłonie

piątek, 30, czerwiec 2017

Z dniem 2 maja 2017 roku grupa nkt cables przeistoczyła się oficjalnie w spółkę NKT, operującą w kluczowych segmentach rynku kablowego. Połączenie kompetencji nkt cables i ABB High Voltages zaowocowało stworzeniem silnego gracza, który w jeszcze pełniejszy sposób odpowiada na potrzeby odbiorców na całym świecie.



Zmiana identyfikacji wizualnej polegająca na nowym wyglądzie logo i zmodyfikowanej kolorystyce to przejaw znacznie głębszych zmian w zakresie i filozofii działania NKT.

Wraz z włączeniem w światowy holding firmy ABB High Voltages w dniu 1 marca firma poszerzyła swoje portfolio o technologię przesyłu prądu stałego na duże odległości HVDC. Wpisuje się to w naczelny cel firmy, jakim jest odpowiadanie na zwiększone potrzeby energetyczne odbiorców przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Od założenia firmy w 1891 roku NKT było pionierem w skandynawskiej branży kablowej, a teraz wnosi własny wkład w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Nowoczesne systemy produkcji oparte na systemach sieci łączących ludzi, cyfrowo sterowane maszyny, Internet i technologie informacyjne wymagają większej niż kiedykolwiek pewności dostaw energii elektrycznej. NKT chce wspierać te przemiany poprzez swoje wieloletnie doświadczenie i nowoczesne rozwiązania. Oferuje coraz bardziej zaawansowane produkty, szanując przy tym naturalne zasoby ziemi.



Doświadczenie, perfekcja, złożoność

Nowe logo marki NKT ma zgodnie z ideą jego twórców odzwierciedlać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Początki przedsiębiorstwa wywodzą się z technologii kablowych. Symbolizują to podwójne linie prowadzące wzdłuż liter i intensywny, granatowy kolor. Teraz NKT ewoluuje od producenta kabli do dostawcy całościowych projektów dla energetyki, co zapoczątkowało włączenie ABB High Voltages. Logo ma za zadanie symbolizować swoiste DNA projektu NKT, obejmującego cały proces – od niezawodności planowania aż po terminową dostawę na plac budowy. Dlatego logotyp w swojej formie jest organiczny i nielinearny. Jego nieoczywista, dość skomplikowana forma wizualna wynika po części ze skandynawskiego dziedzictwa kulturowego firmy, a po części – złożoności przyszłości, w jaką wchodzi światowy przemysł. Rozwój rynków, technologii i przemiany społeczne wymagają ciągłej gotowości na zmianę, którą widać w dynamicznej formie logotypu.



Dodajmy życiu energii – wspólnie!

Połączenie kompetencji NKT jako eksperta w produkcji kabli i przewodów dla infrastruktury elektroenergetycznej, budownictwa, kolejnictwa i motoryzacji oraz ABB High Voltages, które dysponuje najnowszymi technologiami linii wysokiego napięcia prądu stałego 640 kV to nowy punkt startowy do rozwoju nowej platformy innowacyjnych usług dla globalnego przemysłu. Sprawdzone technologie materiałowe i przebadana technologia HVDC mają szansę w przyszłości zrewolucjonizować lokalne rynki energii, dzięki możliwości przesyłu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy zmniejszeniu jej strat. Efektywniejsza dystrybucja, nawet przy dużych odległościach od źródła do miejsca wykorzystania, otwiera zupełnie nowe możliwości handlu energią i dywersyfikacji krajowych rynków elektrycznych. W ten sposób firma NKT może przyczynić się do globalnej rewolucji w zakresie wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania energii elektrycznej z ekologicznych źródeł. Wizję globalnej sieci współpracy na rzecz innowacyjnej przyszłości rozwiązań elektroenergetycznych najlepiej oddaje hasło Let's bring power to life – together!

Informacja prasowa NKT