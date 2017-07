GUS zaprezentował najnowsze dane dot. dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej

W maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,4% rdr, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 9,1% rdr.



W miesiącach styczeń-maj br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,5% rdr, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 12,5% z końcem maja roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,1% rdr wobec +3,9% w analogicznym okresie 2015 r.

- W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z pewnym wyhamowaniem inwestycji budowlanych, które negatywnie przełożyło się na produkcję budowlano-montażową. Od marca br. doświadczamy odbicia, które powinno być kontynuowane w następnych miesiącach, m. in. wskutek przeniesienia części inwestycji na rok bieżący. Oczekujemy, że 2017 r. okaże się znacząco lepszy dla branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A., czołowego dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych.



W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń-luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% rdr.

- Jeżeli chodzi o rynek dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, spowolnienie dotknęło przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, kiedy największe podmioty, takie jak Grodno, zdołały zwiększyć obroty. Jednocześnie przyhamowanie przełożyło się na wyceny mniejszych dystrybutorów i stanowiło dobrą okazję do przejęć. W mojej opinii konsolidacja i stałe poszerzanie kompetencji przez największych dostawców to kierunek, w którym rozwijać się będzie branża – dodał Andrzej Jurczak.

