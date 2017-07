Rittal i HPE oferują wspólne rozwiązania dla Internetu Rzeczy oraz Edge Computing

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 17, maj 2017 12:19

Rittal zawiera partnerstwo z Hewlett Packard Enterprise w zakresie modułowych centrów danych.

W celu wspólnego oferowania modułowych centrów danych na globalnym rynku Rittal zawarł partnerstwo z Hewlett Packard Enterprise (HPE). Do wspólnego przedsięwzięcia Rittal wnosi swoje obszerne portfolio modułowych i skalowalnych rozwiązań – od Micro Data Center, aż po skalowalne rozwiązania kontenerowe.

Tym samym, wraz HPEs Pointnext-Services stworzą wspólną ofertę.

Klienci otrzymają dzięki tej współpracy kompletne rozwiązania IT i globalny dostęp do usług serwisowych, produktów oraz kompetentnego doradztwa, w taki sposób, aby w pełni wykorzystać zalety połączenia Internetu Rzeczy oraz Edge Computing.



Hewlett Packard Enterprise jest ważnym partnerem dla Rittal i umożliwia nam lepszy dostęp do rynku, jeżeli chodzi o szybkie dostarczenie klientom dopasowanych rozwiązań high-endowych centrów danych, mówi Andreas Keiger, dyrektor ds. sprzedaży w Rittal.



Brian Whelan, WW Director Data Center Facilities w HPE, mówi o zaletach porozumienia: Modułowy system Rittal dla infrastruktury IT doskonale pasuje do naszej oferty i naszych kompetencji. W ten sposób zapewniamy naszym klientom łatwy oraz sprawny serwis.



W ramach partnerstwa firmy Rittal i HPE koncentrują się na rynkach potrzebujących rozwiązań Hybrid Cloud i Edge na zasadzie „plug & play". Zalety dla klientów to sprawność, przetestowane technologie, szybkie i łatwe dostarczanie rozwiązań, a także oszczędność oraz efektywność energetyczna.