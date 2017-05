Grodno S.A. kontynuuje konsolidację rynku

Po sfinalizowaniu największego w dotychczasowej historii notowanego na GPW dystrybutora artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych - przejęcia hurtowni elektrycznej Bargo - Grodno S.A. kontynuuje konsolidację rynku.

2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie z firmą Jorga o przejęciu działalności handlowej tej firmy. Przejmowana hurtownia Jorga działa w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej od 1991 roku. Jej oferta skierowana jest do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz firm świadczących usługi instalacyjne.

Zarząd Grodna podkreśla, że trudna sytuacja na rynku w ostatnich kilku kwartałach sprzyja konsolidacji branży.

- Mniejsze podmioty, nawet takie jak Jorga – z długoletnią historią działalności na rynku – są zainteresowane transakcjami. Działalność w większej skali jest bardziej opłacalna, a niewielkie firmy z branży funkcjonują obecnie praktycznie na granicy zyskowności. To powoduje, że coraz częściej zgłaszają się do nas ich właściciele z ofertą odsprzedaży biznesu w atrakcyjnej z naszego punktu widzenia cenie – mówi Andrzej Jurczak Prezes Grodno S.A.



Działalność firmy Jorga zostanie przeniesiona do jednego z dotychczasowych oddziałów Grodna S.A. Dzięki temu Grodno wzmocni swoją pozycję w segmencie redystrybucji w woj. mazowieckim. Obrót w tym segmencie wzrośnie o ok. 2,5 mln PLN.



- Nie jest to w porównaniu do nas duże przedsiębiorstwo, ale to przejęcie pokazuje naszą determinację w komunikowanej wcześniej strategii konsolidacji branży. Nasza sytuacja finansowa i rentowność są lepsze niż średnia w sektorze. Jesteśmy przekonani, że ta i kolejne transakcje pozwolą nam na osiągnięcie naszego celu, czyli wejścia na podium największych podmiotów w branży – dodaje Andrzej Jurczak.