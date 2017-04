Inteligentne oświetlenie w sklepach detalicznych

Philips Lighting, po raz kolejny jest partnerem Retail Summit, który odbywa się w Warszawie w dniach 29-30 marca.

Podczas tego spotkania polskiego sektora handlu i FMCG, Philips Lighitng zaprezentował inteligentny system pozycjonowania wewnątrz pomieszczeń Indoor Positioning bazujący na infrastrukturze oświetleniowej LED z nowymi funkcjami aplikacji mobilnej. Prezentacja została poparta przykładem udanego wdrożenia systemu w sieci supermarketów Aswaaq w Dubaju.

Aswaaq spersonalizował podróż klienta po sklepie. Kiedy zobaczyliśmy rozwiązania oświetleniowe firmy Philips Lighting, zostaliśmy rzuceni na kolana. System pozycjonowania w pomieszczeniach jest dla nas sposobem, aby ułatwić naszym klientom dotarcie do ich zakupów jak najkrótszą drogą. Jednocześnie zwiększa to nasze możliwości w promowaniu produktów. Posiadanie naszego programu lojalnościowego i przetwarzanie potrzebnych do tego danych było dobrym rozwiązaniem. Jednak posiadanie aplikacji, dzięki której możemy nawigować klientów po sklepie jest jeszcze lepsze - Affan Al Khoori, Deputy CEO w Aswaaq.

System Indoor Positioning dzięki zintegrowanemu oświetleniu oraz aplikacji mobilnej pozwala klientom sklepów z łatwością odnaleźć produkty, których szukają. Już w domu możemy w aplikacji przygotować listę zakupów, zgodnie z którą system będzie nas prowadził podczas wizyty w sklepie. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyświetlanie klientom aktualnych promocji. W niedalekiej przyszłości za jej pomocą będzie możliwe również porównywanie produktów oraz wezwanie asystenta ze sklepu, jeżeli będziemy mieć problem ze znalezieniem czegoś.

Wprowadzenie usług lokalizacyjnych ze strony sklepów nie wymaga dużych nakładów finansowych ani generalnego remontu powierzchni. Można korzystać z istniejącej już infrastruktury oświetleniowej LED. Philips Lighting przygotowuje i adaptuje ją w celu wdrożenia systemu Indoor Positioning. Na tej podstawie tworzy i rozpowszechnia indywidualnie dopasowane do potrzeb sklepu aplikacje na smartfony, które umożliwiają nawigację klienta po sklepie oraz komunikowanie promocji.

Kolejnym dowodem, na to, że światło w sklepie ma znaczący wpływ na zachowania konsumentów oraz zwiększa sprzedaż, jest badanie, które zostało przeprowadzone przez Philips Lighting oraz Globus, dużą niemiecką sieć sklepów spożywczych. We współpracy z DFKI, Niemieckim Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją oraz EIT Digital przeprowadzono w supermarkecie Globus w Saarbrücken serię eksperymentów, które miały na celu zbadanie wpływu różnego rodzaju kolorowego oświetlenia na sprzedaż i zachowanie klientów. Wyniki pokazały, że połączenie wielobarwnych świateł z systemem Philips StoreWise pomogło podnieść sprzedaż i jednocześnie umożliwiło 75% redukcję zużycia energii w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem.

Podczas eksperymentu naukowcy przez 2 miesiące testowali różne konfiguracje oświetlenia na powierzchni wystawowej supermarketu (180 m2), którą wyposażono w oświetlenie Philips LED oraz system Philips StoreWise. Testowano trzy możliwe konfiguracje:

oświetlenie ogólne,

oświetlenie akcentujące punktowe,

oraz połączenie oświetlenia akcentującego punktowego z wielobarwnym oświetleniem uzupełniającym skierowanym ku górze.

Badanie pokazało, że najkorzystniejszą konfiguracją do zachęcenia konsumentów jest połączenie oświetlenia akcentującego punktowego z wielobarwnym oświetleniem uzupełniającym skierowanym ku górze - doprowadziło to do 6% wzrostu w sprzedaży w tej strefie promocyjnej. To samo połączenie świateł pastelowych sprawiło, że ruch w tej strefie zwiększył się o 15% w porównaniu do stref ze standardowym, sklepowym oświetleniem. Tam, gdzie konwencjonalne oświetlenie zastąpiono tylko oświetleniem akcentującym punktowym, ruch wzrósł o 7%.

