Energetyczne spotkania już w kwietniu na targach InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 15, marzec 2017 09:58

Fotowoltaika, biogaz, biomasa, kogeneracja i energetyka wodorowa to tematy, które pojawią się podczas tegorocznej edycji targów InEnerg® OZE + Efektywności Energetyczna w dniach 11 -12 kwietnia br. we Wrocławiu.

Polacy chcą rozwoju odnawialnych źródeł energii. Fakt, że Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych Państw w Europie, coraz bardziej skłania obywateli do inwestycji w ''zieloną energię''. Doskonałą okazją do zaczerpnięcia najnowszych informacji na temat możliwych rozwiązań ekologicznej produkcji prądu i ciepła, a także efektywności energetycznej będą kwietniowe targi InEnerg® we Wrocławiu.

Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą produktów i usług wystawców, a także otrzymać sporą dawkę wiedzy prosto od specjalistów z branży podczas konferencji i warsztatów organizowanych w ramach targów.

Pierwszego dnia targów dla osób, które chcą dowiedzieć się szczegółów na temat prawidłowego inwestowania i instalowania systemów fotowoltaicznych, REECO Poland wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki organizuje Warsztataty: Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować. Podczas wydarzenia zostaną omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV, oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na poszczególnych etapach.

Natomiast dla tych, którzy interesują się tematyką kogeneracji, zaplanowano Seminarium: Przyszłość Kogeneracji w Polsce. Eksperci z branży przedstawią m.in.: obecny stan kogeneracji w Polsce, szanse i kierunki rozwoju, ramy prawne, możliwości pozyskania dofinansowania dla kogeneracji, modele współpracy inwestorów z gminami przy rozwoju projektów kogeneracji oraz wiele innych ciekawych tematów.

Z kolei przy współpracy z Dolnośląskim Klasterem Energii Odnawialnej odbędzie się VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej, które zostanie poświęcone efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zaplanowane są prezentacje na takie tematy jak m.in.: Rola i zadania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej, Efektywność energetyczna w codziennej eksploatacji obiektu, Aukcje dla odnawialnych źródeł energii, Modernizacja oświetlenia jako element efektywności energetycznej oraz Kompensacja mocy biernej jako element efektywności energetycznej.

Drugiego dnia targów, aby przedstawić rolnikom korzyści, jakie płyną z inwestycji w OZE, REECO przy wsparciu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje III edycję Dnia Rolnictwa ''Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa". Jakie korzyści płyną z wykorzystania odnawialnych źródeł w rolnictwie? W jaki sposób otrzymać dofinansowanie do inwestycji? Czy możliwa jest niezależność energetyczna gospodarstw rolnych w Polsce, na bazie biomasy i PV? To tylko wybrane pytania, jakie stoją przed uczestnikami tego wydarzenia.



Ciekawym i jednocześnie nowym zagadnieniem na targach InEnerg® będzie energetyka wodorowa. Na jej temat zostaną poświęcone Warsztaty: ENERGETYKA WODOROWA- technologie i perspektywy, które REECO organizuje wraz z firmą ATUM Sp. z o.o. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej alternatywnych form energii oraz rozwiązań. Będą poruszane takie kwestie jak: praktyczne możliwości produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru, perspektywy rozwoju energetyki wodorowej w Polsce i na świecie, wodór jako paliwo przyszłości, nowoczesne systemy oparte na technologiach wodorowych (samochody, systemy kogeneracyjne) oraz wiele innych.



Programy wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz rejestracja znajdują się na stronie http://www.inenerg.com/targi0.html.

Podczas targów nie zabraknie również okazji do tworzenia sieci kontaktów biznesowych. Jedną z nich będzie usługa „Spotkania kooperacyjne" skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkania kooperacyjne" mają na celu w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszej rejestracji online na stronie internetowej targów.

REECO Poland serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w targach. ''Każdy, kto w jakikolwiek sposób jest związany z branżą OZE, koniecznie musi odwiedzić targi InEnerg®'' - tymi słowami projekt manager Małgorzata Bartkowski zachęca do udziału w wydarzeniu.

Osoby zainteresowane zwiedzeniem targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, po rejestracji online na http://www.inenerg.com/targi.html otrzymają bezpłatną kartę wstępu.