Prezes TIM SA nagrodzony przez Harvard Business Review

piątek, 09, grudzień 2016 07:59

Krzysztof Folta zwyciężył w kategorii Lider Zmiany w konkursie Liderzy Jutra zorganizowanym przez ICAN Institute – wydawcę prestiżowego magazynu „Harvard Business Review Polska" – z okazji 20-lecia istnienia. Prezes Zarządu TIM SA otrzymał także nagrodą specjalną tego magazynu za niezłomność we wprowadzaniu firmy w erę rewolucji cyfrowej.



Zgodnie z założeniami, celem konkursu Liderzy Jutra 2016 było uhonorowanie przedsiębiorców, których Kapituła chciała nagrodzić osoby świadome odpowiedzialności za rolę, jaką mają do spełnienia w swym otoczeniu, i gotowe do pokonywania nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki, a tym samym - stanowiące godny do naśladowania wzór. Plebiscyt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

W doborowym towarzystwie

Prestiżowe nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Strategia Wzrostu, Innowacje, Ekspansja Zagraniczna, Model Biznesowy i Lider Zmiany. W tej ostatniej zwyciężył Krzysztof Folta – nagrodę wręczono za „skuteczne przeprowadzenie swojej firmy przez trudną i wymagającą zmianę", dotyczącą zmiany modelu biznesowego z sieci hurtowni elektrycznych na ogólnopolskiego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych z dominującą pozycją kanału sprzedaży online.



Prezes Krzysztof Folta znalazł się w doborowym towarzystwie. Laureatami pozostałych kategorii konkursu zostali bowiem prezesi czy członkowie Zarządów takich spółek jak Fabryka Mebli „FORTE" S.A., Polskie Składy Budowlane S.A., Wielton S.A. i Grupa Nowy Styl.

- Za wielkimi sukcesami stoją konkretni ludzie. Prawdziwy lider jedną ręką odważnie kieruje organizacją zgodnie ze swoją wizją, drugą natomiast dba o pracowników – inwestując w ich rozwój, budując silną wewnętrznie strukturę. Taka postawa w powiązaniu z podejściem długookresowym, przy dobrze funkcjonującym zespole pracowników oraz sprawnym zarządzaniu pozwala odnieść imponujący sukces – powiedział dr Witold Jankowski, przewodniczący kapituły konkursu, prezes zarządu ICAN Institute oraz redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska".

Dobra zmiana

Decyzją kapituły konkursu prezes Zarządu TIM SA został również uhonorowany nagrodą specjalną „Harvard Business Review Polska" za „niezłomność we wprowadzaniu swojej firmy w erę rewolucji cyfrowej".

- Wielkie zmiany wymagają odwagi. Ich przeprowadzenie dla wielu organizacji to szansa na osiągnięcie zupełnie nowego poziomu. Nie wszyscy jednak się na to decydują – dokonać tego mogą jedynie prawdziwi liderzy – stwierdził Krzysztof Folta, odbierając pamiątkowe statuetki i dyplomy. - Podstawą każdego działania w biznesie są ludzie. To na nich opiera się cały kręgosłup firmy. Dlatego tak istotne jest wsparcie i inwestowanie w swoich pracowników. Rozwój jest bardzo ważny – pozwala on odkryć zupełnie nowe poziomy własnych możliwości. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że ewolucji naszej organizacji towarzyszyć będą najlepsi z najlepszych i godni zaufania ludzie. To podstawa dobrej zmiany – dodał prezes Zarządu TIM SA.



Na zdjęciu zbiorowym prezes Zarządu TIM SA Krzysztof Folta w towarzystwie dr. Witolda Jankowskiego (redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska oraz prezesa Zarządu ICAN Institute; z lewej) oraz Andrzeja Jacaszka (wydawcy HBRP i wiceprezesa Zarządu ICAN Institute; z prawej).

