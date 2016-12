Szkolenia internetowe - TIM SA

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 04, październik 2016 10:55

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, internetowych szkoleniach z aktualnych przepisów! Tematy:



Instalacje odgromowe w świetle aktualnych aktów prawnych;

Instalacje fotowoltaiczne - dobór aparatury zabezpieczającej i akcesoriów.



Zdanie egzaminu daje możliwość uzyskania certyfikatu!



Zapisz się, podając kod rabatowy ELEKTROINSTALATOR, by obniżyć koszt szkolenia do 0 zł!

Materiały przygotowali eksperci z TIM SA.

Linkowanie do http://szkolenia.tim.pl/e-szkolenia-elektryczne/