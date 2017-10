Otwarcie apartamentu pokazowego ABBpokazowy

Szczegóły Opublikowano: środa, 20, wrzesień 2017 15:08

Firma ABB otworzyła w Warszawie jeden z najnowocześniejszych w Europie apartamentów pokazowych, prezentujący innowacyjne systemy inteligentnego zarządzania budynkiem i przestrzenią domową.

ABB Living Space Experience to miejsce, w którym można się przekonać, jak działa i jakie korzyści daje spersonalizowane sterowanie funkcjami domu: oświetleniem, temperaturą, czy wentylacją. Przestrzeń oraz ekspozycja zostały zaprojektowane przez Magdalenę Czernik i Przemysława Strzałkowskiego – architektów ze studia Megart Design, przy wsparciu partnerów projektu: Philips Lighting, Modular Lighting Instruments, Rolety Bubendorff, Kinnarps, Saint-Gobain Building Glass Polska, Daikin, Miele, Bang & Olufsen, Hypnos Beds, Zajc Kuchnie, Decoflame.







Architekci postawili na oszczędne i czyste formy, które dobrze korespondują z ultranowoczesnym standardem zastosowanych technologii KNX i ABB-free@home. 170-metrową powierzchnię zaaranżowano w formie apartamentu mieszkalnego, stanowiącego otwartą przestrzeń. Znalazło się w niej miejsce na w pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię, salon ze sprzętem multimedialnym i sypialnię z pokojem kąpielowym. Jest również druga łazienka, gabinet, pomieszczenie techniczne i dodatkowe miejsce do pracy.

– W naszym apartamencie już od wejścia wita gości przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka sterująca funkcjami wyposażenia. Zastosowaliśmy najnowocześniejsze programatory „reagujące” na odwiedzających i oferujące w pełni spersonalizowane scenariusze zdarzeń – mówi Krzysztof Sasin, specjalista ds. nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej ABB. – Połączyliśmy elementy sterowania oświetleniem, żaluzjami, ustawienia optymalnej temperatury, wentylacji, systemów alarmowych, dźwięku i obrazu. To unikatowe na polskim rynku rozwiązanie pozwoli naszym klientom w pełni zapoznać się ze wszystkimi możliwościami technologii KNX. W apartamencie ABB Living Space Experience będzie można intuicyjnie sterować przestrzenią, nie tylko za pomocą zainstalowanych w ścianach paneli dotykowych, lecz także z urządzeń mobilnych – objaśnia Krzysztof Sasin.

Wewnętrzna komunikacja pomiędzy urządzeniami pozwoli na bieżące monitorowanie i prognozowanie zużycia wszystkich mediów oraz dostrojenie funkcjonowania apartamentu do rytmu dnia użytkownika, ilości naturalnego światła, czy jakości powietrza, pozwalając tym samym oszczędniej gospodarować wodą i energią.

– Inteligentny dom to miejsce, które z założenia powinno minimalizować negatywny wpływ naszego codziennego funkcjonowania na otoczenie i być jak najbardziej przyjazne środowisku – tłumaczy Monika Komalska, kierownik projektu ABB Living Space Experience. – Na mapie miejsc oferujących inteligentne systemy automatyki budynku wreszcie pojawiła się przestrzeń, w której architekt, czy integrator systemów automatyki będzie mógł wraz z inwestorem doświadczyć wybranych rozwiązań i omówić szczegóły projektu w bardzo realistycznej scenerii. Poza prezentacją oferty produktowej, planujemy także m.in. cykliczne warsztaty, szkolenia, wystawy i spotkania z twórcami – dodaje Monika Komalska.

Apartament pokazowy ABB Living Space Experience mieści się w pofabrycznym sercu Żoliborza, przy ul. Duchnickiej 3, w dawnej Fabryce Wynalazków Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, przywróconej do życia pod nazwą Defabryka.



ABB