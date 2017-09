Firma ABB otworzyła apartament pokazowy

ABB, lider pionierskich technologii, otwiera w Warszawie jeden z najnowocześniejszych w Europie apartamentów pokazowych, prezentujący innowacyjne systemy inteligentnego zarządzania budynkiem i przestrzenią domową.

ABB Living Space Experience to miejsce, w którym można się przekonać, jak działa i jakie korzyści daje spersonalizowane sterowanie funkcjami domu: oświetleniem, temperaturą i wentylacją. Przestrzeń oraz ekspozycja zostały zaprojektowane przez Magdalenę Czernik i Przemysława Strzałkowskiego – architektów ze studia Megart Design, przy wsparciu partnerów projektu: Philips, Bubendorff, ZAJC kuchnie, Kinnarps, Saint Gobain, Daikin, Miele, Bang & Olufsen, Hypnos i Decofire.