Energoelektronika – zupełnie nowy pomysł Politechniki Warszawskiej oraz MEDCOM na studia podyplomowe

Szczegóły Opublikowano: środa, 31, maj 2017 12:36

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej we współpracy z firmą MEDCOM uruchamiają nowy kierunek studiów podyplomowych o nazwie Energoelektronika. Wkrótce rusza proces rekrutacyjny, a pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku br.



Modelowy przykład współpracy nauki z biznesem

Jak podkreślają inicjatorzy projektu – są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe organizowane w tak ścisłej współpracy z polskim przemysłem energoelektronicznym i realizowane w ramach unikatowego, bo wypracowanego wspólnie, modelu nauczania. Studia będą miały przede wszystkim wymiar czysto praktyczny i mają w możliwe najlepszy sposób przygotować absolwentów do wymagań rynku i pracy przy projektowaniu, badaniu oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych.

- Politechnika Warszawska – nie przez przypadek - od lat jest uznawana za najlepszą uczelnię techniczną w Polsce, a MEDCOM to lider polskiego przemysłu energoelektronicznego. Dzięki temu połączeniu udało nam się opracować koncepcję studiów, które w 100% odpowiadają potrzebom nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Proponujemy kształcenie w zakresie energoelektroniki – najszybciej rozwijającej się obecnie dziedziny elektrotechniki, na którym studenci zdobędą przede wszystkim praktyczną wiedzę i umiejętności, niezwykle przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami, studia mają z sukcesem wprowadzić absolwentów na rynek pracy oraz przygotować do tego, by w przyszłości mogli samodzielnie projektować urządzenia energoelektroniczne. Stąd aż 360 godzin zajęć w ciągu jednego roku, a więc dwa razy więcej niż w przypadku typowych studiów podyplomowych realizowanych przez polskie uczelnie. Słuchacze poznają najnowsze osiągnięcia w naszej dziedzinie, ale zdecydowana większość zajęć będzie miała wymiar praktyczny i będą je prowadzić najlepsi naukowcy z naszej uczelni oraz doświadczeni projektanci i konstruktorzy, na co dzień pracujący w MEDCOM – mówi dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, kierownik studiów podyplomowych Energoelektronika.



3 lata praktyki zawodowej w ciągu 1 roku akademickiego

Znaczącą część zajęć stanowić będą laboratoria, warsztaty, symulacje komputerowe i praktyczne ćwiczenia oraz prace stricte projektowe. W programie nauczania duży nacisk położony zostanie m.in. na topologie przekształtników energoelektronicznych i stosowanych w nich elementów (w tym najnowszych elementów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu - SiC oraz azotku galu - GaN), a także układy mikroprocesorowe i ich oprogramowanie, interfejsy mikrokontrolerów oraz systemy bateryjne i superkondensatorowe.



- Firma MEDCOM niemal 30 lat temu została założona przez konstruktorów Politechniki Warszawskiej, z którą do dziś jesteśmy bardzo mocno związani, a większość naszych pracowników to właśnie jej absolwenci. Przez wiele miesięcy staraliśmy się wspólnymi siłami wypracować optymalną z punktu widzenia słuchacza formułę i model studiów. Jestem przekonana, że będą to najlepsze tego typu studia podyplomowe w Polsce. Część zajęć będzie odbywała się w naszym nowym centrum szkoleniowo-laboratoryjnym i będą prowadzili je nasi najlepsi projektanci i konstruktorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań energoelektronicznych w Polsce i na świecie – mówi Joanna Nichthauser, koordynator studiów w MEDCOM.



Specjalistyczna wiedza, innowacyjne technologie i unikalne know-how na wyciągnięcie ręki

Na jednym roku Energoelektroniki studiować będzie nie więcej niż 24 studentów, a każdy zostanie objęty indywidualną opieką i ścieżką rozwoju. Studenci mają zagwarantowany dostęp do najnowszych technologii, komponentów i oprogramowania. Będą mogli również zetknąć się z rozwiązaniami, nad którymi pracuje obecnie MEDCOM, urządzeniami aktualnie wprowadzanymi na rynek oraz procesem ich produkcji.



W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która ukończyła studia wyższe I-go lub II-go stopnia, posługuje się językiem angielskim i ma uprawnienie SEP do 1kV. O przyjęciu zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna. Termin na złożenie aplikacji upływa 15 września 2017 roku. Studia trwają dwa semestry (12 zjazdów w semestrze), a zajęcia będą się odbywać w układzie piątkowo-sobotnim. Każdy uczestnik będzie dysponował wszystkimi uprawnieniami przysługującymi studentom studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.



Więcej informacji na temat studiów znaleźć można na specjalnej stronie internetowej: www.energoelektronika.edu.pl.