FLIR ETS320 do prac deweloperskich i testowych w zakresie układów elektronicznych

Szczegóły Opublikowano: czwartek, 04, maj 2017 07:02

24 kwietnia 2017 r. – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ogłosiła wprowadzenie kamery termowizyjnej FLIR ETS320 do testowania układów elektronicznych w laboratoriach technicznych.

Jest to pierwsza kamera FLIR przeznaczona do pracy w laboratoriach. Jej celem jest pomoc w testowaniu i analizowaniu charakterystyk technicznych układów elektronicznych i płytek drukowanych. FLIR ETS320 pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu w dziedzinie testowania i dokładnych diagnoz w branży elektroniki.

FLIR ETS320 stanowi połączenie kamery termowizyjnej o wysokiej czułości – stworzonej do obrazowania płytek drukowanych i innych układów – z regulowanym statywem, pozwalającym na pracę bez użycia rąk. Dzięki nowej kamerze możliwe jest spójne, bezkontaktowe testowanie parametrów termicznych przez cały cykl projektowania, budowy i produkcji układów elektronicznych. FLIR ETS320 mierzy temperaturę w ponad 76 000 punktów. Urządzenie pozwala, jeszcze podczas projektowania, monitorować zużycie energii, wykrywać gorące punkty i identyfikować miejsca, w których produkt może ulec awarii. Duża dokładność pomiarów i wizualizacja niewielkich różnic temperatury pozwalają ocenić charakterystykę termiczną, pomagają w zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a także umożliwiają rozwiązywanie problemów z szeroką gamą produktów elektronicznych.

Obserwacja komponentów i urządzeń elektronicznych z tak newralgicznego punktu widzenia, jakim jest kamera FLIR ETS320, stanowi doskonałą perspektywę projektowania, opracowywania i testowania elektroniki – mówi Andy Teich, prezes i dyrektor generalny FLIR Systems. Układy elektroniczne stają się coraz mniejsze, a przy tym potężniejsze. Dlatego musi istnieć możliwość obserwacji i interpretacji parametrów termicznych takich systemów. Dziś branża dostała do ręki specjalnie do tego celu stworzone narzędzie.

FLIR zaprojektowała to akumulatorowe urządzenie pod kątem szybkiej i łatwej konfiguracji. Deweloperzy mogą więc bez zbędnej zwłoki obserwować, w czasie rzeczywistym, charakterystyki termiczne swoich projektów. Kamera jest w pełni zmontowana fabrycznie. Jest od razu gotowa do połączenia z komputerem, na którym zainstalowano oprogramowanie FLIR Tools do szczegółowej analizy, rejestrowania i raportowania danych. Zintegrowany statyw do testowania i przesuwny element montażowy zapewniają optymalną elastyczność obrazowania dużych i małych komponentów elektronicznych.

FLIR ETS320 jest teraz dostępna w sprzedaży za pośrednictwem autoryzowanych partnerów dystrybucji FLIR. Więcej informacji znajduje się na stronie www.flir.com/ETS320.

Informacja prasowa Flir