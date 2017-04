Styczniki Efficor otrzymały nowe właściwości

środa, 26, kwiecień 2017 13:22

General Electric wypuściło na rynek najnowszą wersję styczników i układów rozruchowych Efficor zaprojektowanych do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach, m.in. w przemyśle kolejowym.

Oferta obejmuje aparaty w wykonaniu 3 i 4P na zakresy: In = 9 do 105 A i Pn = 4 do 55 kW (AC 3), które produkowane są w fabryce GE Industrial Solution w Kłodzku.

Styczniki Efficor gwarantują:

• niezawodność w klasie B10d, ponad 1.7 mln operacji;

• niskie zużycie energii – specjalna kombinacja rdzenia i magnesu stałego;

• bezpieczne podłączenie – podwójne zaciski skrzynkowe;

• inteligentne układy rozruchowe i nawrotne do szybkiego montażu/wymiany;

• niski poziom hałasu do 32 dBA i ochronę przed wnikaniem pyłu;

• pracę w dowolnej pozycji montażowej, zasilenie cewki w 4 punktach;

• zachowanie parametrów znamionowych w przedziale temperatur -40 do +55°C;

• cewki szerokozakresowe – 4 typy pokrywają napięcie od 24 do 500 V AC/DC.