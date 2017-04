Elektryzujący konkurs – „TaśmoManiacy” 3M

Szczegóły Opublikowano: środa, 19, kwiecień 2017 07:45

Firma 3M Polska wraz z blogiem ElektrykaPradNieTyka ogłasza konkurs „TaśmoManiacy" dla elektryków, którzy chcą wykazać się profesjonalizmem i kreatywnością.



Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 18 kwietnia do 28 maja 2017 wypełnić na stronie: www.elektrykapradnietyka.com/tasmomaniacy formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób wykorzystujesz taśmy elektroizolacyjne?".

Do autorów najciekawszych odpowiedzi zostaną wysłane zestawy starannie wybranych taśm elektroizolacyjnych: 3M Temflex 2155, 3M Scotch 2200, 3M Scotch Super 33+ PCW oraz 3M Temflex 1500.

W drugim etapie zachęcamy do zamieszczenia na stronie zdjęć pokazujących, w jaki sposób taśmy 3M są wykorzystywane w praktyce. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną wyłonieni 17 lipca przez Komisję Konkursową. Do wygrania 2 profesjonalne zestawy narzędzi dla elektryków oraz najwyższej jakości sprzęt BHP.



Dodatkowe informacje dotyczące zastosowania taśm elektroizolacyjnych 3M oraz ich właściwości znajdziesz na nowej stronie: www.tasmomania.pl. Platforma oferuje mnóstwo przydatnych wskazówek, porad i ciekawostek. Dowiesz się dzięki niej, jak dobrać odpowiednią taśmę do wykonywanego zadania, jak bezpiecznie oraz efektywnie połączyć kilka kabli, kiedy rozpoczęła się produkcja taśm, jakie są aktualne promocje i wiele więcej. Zapraszamy na stronę www.tasmomania.pl - zainspiruj się pomysłami 3M! Regulamin konkurs dostępny jest pod adresem: http://elektrykapradnietyka.com/tasmomaniacy.

Informacja prasowa 3M