Bosch planuje zatrudnić na świecie ponad 20 000 osób

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 10, kwiecień 2017 11:06

Bosch planuje zatrudnić w tym roku około 20 000 specjalistów i managerów w działach technicznych i handlowych. Obecnie niemal co drugi wakat w firmie Bosch jest powiązany tematycznie z obszarem oprogramowania.

Dla potrzeb rozwiązań związanych z Internetem rzeczy, takich jak zintegrowane z linie produkcyjne czy zintegrowane rolnictwo koncern technologiczno-usługowy połączy swój know-how w dziedzinie sprzętu i oprogramowania.

Christoph Kübel, członek zarządu i dyrektor ds. personalnych spółki Robert Bosch GmbH: – Zintegrowane w sieci rozwiązania są lokomotywą rynku pracy. Duże szanse mają zwłaszcza doświadczeni pracownicy z wiedzą w dziedzinie oprogramowania – konstruktor maszyn oraz inżynier oprogramowania. Rozwiązania zintegrowane charakteryzują się dużym stopniem złożoności. Dlatego wspieramy wiedzę i kreatywność naszych pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji, elastyczne modele pracy, ale także mieszane zespoły.



Ogólnoświatowy wzrost zatrudnienia będzie widoczny również w spółce Robert Bosch w Polsce. W 2017 roku planowane jest zatrudnienie ponad 100 specjalistów, w większości do działu IT. Warszawskie Centrum Kompetencyjne IT jest jednym z 4 miejsc na świecie, gdzie powstaje innowacyjne oprogramowanie dla przedsięwzięć biznesowych i przemysłu Boscha. Dlatego oprócz programistów rekrutowani będą również konsultanci systemów klasy ERP, analitycy i menadżerowie. Centrum Kompetencyjne IT w Warszawie jest centrum kompetencji w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwa, aplikacji webowych i systemów SAP, oprogramowania inżynierskiego oraz wsparcia IT. W ten sposób polscy eksperci IT przyczyniają się do powstawania flagowych produktów i usług firmy Bosch.

Informacja prasowa Bosch