Siedziba Totalizatora z inteligentnym systemem automatyki budynkowej od ABB

Szczegóły Opublikowano: piątek, 09, grudzień 2016 08:56

ABB w Polsce dostarczyła instalacje systemu automatyki budynkowej do głównej siedziby Totalizatora Sportowego w Warszawie. Obiekt wyposażony został w urządzenia pracujące w inteligentnym systemie KNX, sterujące oświetleniem, roletami oraz temperaturą w pomieszczeniach. Głównym elementem sterującym są czujniki obecności, które monitorują i dostosowują poszczególne parametry do warunków panujących we wnętrzach obiektu. Budynek został już oddany do użytku.



W budynku Totalizatora, jako jednym z pierwszych w Polsce, zastosowano nowe czujniki obecności produkcji ABB. Pozwalają one dopasowywać temperaturę pomieszczenia, a także natężenie oświetlenia w zależności od poziomu światła zewnętrznego. System reguluje parametry, monitorując ruch w pomieszczeniach. Gdy pozostaje ono przez dłuższy czas puste, automatycznie włączany jest tryb eco, oszczędzający tym samym energię elektryczną.

Po ponownym wejściu do pokoju po pięciu minutach uruchamia się tryb komfortu przywracający poprzednie ustawienia. Wykorzystane rozwiązania sprawiły, że kilka sterowników zastąpiono jednym urządzeniem składającym się z sensora i klawisza do zmiany indywidualnych ustawień. Znacząco ułatwia to bieżącą obsługę i kontrolę poszczególnych parametrów we wnętrzach obiektu.



– W racjonalnej automatyce chodzi o uzyskanie jak najwyższego komfortu, wykorzystując najmniejszą możliwą ilość energii elektrycznej. Czujnik obecności ABB oraz pozostałe elementy systemu spełniają to założenie. Dostarczyliśmy nowoczesne, bezpieczne rozwiązania, które zwiększają komfort pracy użytkowników pomieszczeń. Pozwolą one także obniżyć koszty eksploatacyjne budynku związane z poborem energii elektrycznej – wyjaśnia Krzysztof Sasin, menedżer ds. promocji techniki i wzornictwa w biznesie produktów i rozwiązań dla budynków w ABB.



Wykonawca projektu, firma Hirschmann, zdecydował się na zastosowanie w siedzibie Totalizatora zintegrowanego systemu w technologii KNX, powierzając dostarczenie urządzeń firmie ABB. Zamówienie, oprócz czujników obecności, objęło także załączające urządzenia wykonawcze (typ SAS), sterowniki roletowe, sensory z czujnikami temperatury oraz bramki DALI - system komunikacji pomiędzy lampami zamontowanymi w budynku połączony z magistralą KNX. Dodatkowo oświetlenie dekoracyjne holu pracujące pod kontrolą protokołu DMX jest również zarządzane z poziomu KNX.



– System KNX można nazwać językiem esperanto technologii budynkowej. Jest on zunifikowany dla urządzeń różnych producentów, co pozwala w przyszłości na dalsze modernizacje instalacji budynkowych, uniezależniając się od jednego konkretnego dostawcy. Dzięki niemu w budynku Totalizatora wszystkie urządzenia się uzupełniają i tworzą jeden komunikujący się ze sobą system – dodaje Krzysztof Sasin.

Zainstalowany system automatyki budynkowej jest jednym z elementów wymaganych przy ewentualnym ubieganiu się przez właściciela obiektu o certyfikat budynku energooszczędnego.



Siedziba Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, zlokalizowana jest przy ulicy Targowej w Warszawie. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 60 lat. Dysponuje siecią ponad 15 tysięcy punktów sprzedaży, w których oferowany jest szeroki wachlarz produktów loteryjnych.

