Wyniki finansowe Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

Szczegóły Opublikowano: czwartek, 24, listopad 2016 11:50

Umocnienie pozycji w branży, wyniki pod wpływem rynku i kosztów rozwoju, największa w historii spółki akwizycja i inwestycja w zaplecze magazynowo-logistyczne.

– I półrocze br. obrotowego umocniło pozycję Grodna na rynku w kraju. Pomimo spadków w branży, w 2016/2017 r. zanotowaliśmy wzrost przychodów o 7,1% rdr do poziomu 158,2 mln zł. Osiągnięty wynik potwierdza naszą silną pozycję i plasuje Grodno w czołówce spółek z branży elektrotechnicznej w kraju – komentuje Andrzej Jurczak, Prezes spółki Grodno S.A.

WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI NOWYM ODDZIAŁOM I ZWIĘKSZANIU ASORTYMENTU DLA KLIENTÓW

W II kw. roku obrotowego 2016/2017 przychody Grodna wzrosły o 5,3% do poziomu 85,27 mln zł w porównaniu z 80,98 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco w I półroczu br. obrotowego przychody spółki wyniosły 158,2 mln zł, tj. 7,1% wzrostu rdr. Wzrost przychodów to pochodna wzrostu sprzedaży w związku z rozwojem sieci oddziałów oraz zwiększaniem asortymentu dostępnego dla klientów.

ZYSKI POD WPŁYWEM SPOWOLNIENIA W BRANŻY I KOSZTÓW ROZWOJU

EBITDA spółki w II kw. roku obrotowego 2016/2017 wyniosła 2,42 mln zł i była niższa o 0,9%, od wyniku osiągniętego w II kw. roku obrotowego 2015/2016. Narastająco EBITDA Grodna wyniosła 4,03 mln zł, tj. spadek o 8,4% w porównaniu z 4,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kw. br. obrotowego EBIT Grodna ukształtował się na poziomie 1,6 mln zł, co oznacza spadek o 6,7% rdr. W I półroczu roku obrotowego 2016/2017 firma zanotowała wynik EBIT na poziomie 2,35 mln zł, tj. 9,2% spadku wobec 2,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego. Zysk netto w II kw. br. obrotowego wyniósł 1,1 mln zł i był niższy o 7,3% rdr. Narastająco w I półroczu br. obrotowego zysk netto spadł o 12,6% rdr do poziomu 1,5 mln zł. Spadek zysków jest skutkiem spowolnienia na rynku i kosztów rozwoju sieci sprzedaży.

PRZEŁOMOWA AKWIZYCJA – UMOCNIENIE POZYCJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

W październiku br. Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów Bargo Sp. z o.o. Jest to największa w historii spółki akwizycja, w wyniku której firma przejmie 9 punktów sprzedaży. Już dziś sieć sprzedaży Grodna jest jedną z najbardziej rozwiniętych w Polsce – obejmuje 57 punktów (53 punkty własne i 4 franczyzowe) zlokalizowane w kluczowych miastach na terenie kraju m.in.: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu. Przejęcie nowej spółki pozwoli wzmocnić pozycję w województwie mazowieckim. Całkowita wartość transakcji wyniesienie nie mniej niż 12,5 mln zł i nie więcej niż 14 mln zł.

– Przejęcie firmy Bargo to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju, która zakłada zwiększanie zasięgu działalności poprzez rozbudowę punktów sprzedaży na terenie kraju. Po transakcji będziemy mieli 66 oddziałów w Polsce – podsumował akwizycję prezes Jurczak.

INWESTYCJE W ZAPLECZE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE W PARZE Z ROZWOJEM SPÓŁKI

Obecnie trwają końcowe prace nad rozbudową hali magazynowej Grodna w Małopolu. Inwestycja pozwoli zabezpieczyć potrzeby magazynowo-logistyczne powiększającej się firmy. Centrum zostanie oddane do użytku w III kw. roku obrotowego 2016/2017. Całkowity koszt inwestycji to 5,1 mln zł. Spółka będzie sukcesywnie rozbudowywać zaplecze logistyczne, dostosowując je do bieżących potrzeb sprzedażowych.

– Powiększenie magazynu w Małopolu jest niezbędne do dalszego rozwoju. Rozbudowa zaplecza magazynowego to krok, który ma usprawnić proces obsługi klientów. W połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi, pozwoli na dostarczenie zamówionego towaru do klienta w zaledwie 24 godziny – mówi prezes Grodna.

CEL - PIERWSZA TRÓJKA NAJWIĘKSZYCH GRACZY W BRANŻY

Prognoza finansowa Grodna na rok obrotowy 2016/2017 zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2016/2017 o 10% rdr do poziomu 344 mln zł oraz utrzymanie zysków na dotychczasowym poziomie tj. 9,1 mln zł, na które wpływ będą miały koszty operacyjne związane z rozwojem. Pomimo niekorzystnych tendencji makroekonomicznych oraz w związku z faktem, iż III kwartał roku obrotowego Spółki jest kluczowym okresem dla działalności i wyników Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka podtrzymuje powyższe prognozy.

– Obecnie znajdujemy się w pierwszej dziesiątce największych firm w branży. Oferujemy ponad 120 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Jesteśmy pionierem instalacji fotowoltaicznych w kraju. W perspektywie 2-3 lat chcemy być w pierwszej trójce największych dystrybutorów elektrotechnicznych w kraju – dodał prezes Jurczak.

GRODNO S.A.