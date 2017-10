Od redakcji 6/2017

We wrześniu br. odbyły się największe w Polsce targinowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego – ENERGETAB 2017.

Była to jubileuszowa 30. edycja tego wydarzenia. Na otwarciu podkreślano znaczenie targów dla polskiej elektroenergetyki jako miejsca skupiającego energię branży

i ułatwiającego jej kreatywny przepływ oraz transformację w dalsze działania biznesowo-naukowe.



Wszystko zaczęło się w 1984 r. od pięciodniowej Krajowej Giełdy Elektrownianych Projektów Wynalazczych zorganizowanej w Ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce (OWPTwE) w Bielsku-Białej. Zaprezentowano na niej najnowsze projekty wynalazcze i racjonalizatorskie, wzory użytkowe, innowacje konstrukcyjne powstałe w elektrowniach i zakładach energetycznych. Po dwóch latach, na kolejnej Giełdzie przedstawiono również sieciowe projekty wynalazcze. Zaprezentowano 54 projekty, a stoiska zajęły ponad 400 m2 powierzchni. W międzyczasie OWPTwE zmienił nazwę na Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego (ZIAD), organizując Giełdy w cyklu dwuletnim do 1992 r. Na 5. Giełdzie obok „racjonalizatorów” po raz pierwszy pojawili się producenci aparatów dla energetyki. Od tego momentu Giełda była organizowana co roku, a w 1996 r. zmieniono jej nazwę na „Targi”. Zorganizowane w 1997 r. jubileuszowe 10. targi zgromadziły 215 wystawców. W 1998 r. przyjęto dzisiejszą nazwę targów – ENERGETAB (akronim od Energetyczne Targi Bielskie).

Energia elektryczna jak każdy produkt podlega ocenie jakościowej. Do dziś jednak brakuje definicji, która by ją precyzowała. Podstawą obowiązujących obecnie uregulowań prawnych co do parametrów energii elektrycznej jest norma PN-EN 50160. Definiuje ona parametry napięcia zasilającego, podając przy tym dopuszczalne przedziały ich odchyleń w punkcie wspólnego przyłączenia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Norma pozwala określić standardy jakościowe energii elektrycznej w relacjach pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, zapewniając poprawną pracę urządzeń, jednak w praktyce nie gwarantuje odbiorcy pełnego bezpieczeństwa, zatem nie powinna być stosowana jako jedyny wskaźnik jakości energii w sieciach wewnętrznych odbiorców.

W październikowym zeszycie czasopisma „Elektroinstalator” polecam Państwa uwadze wiele ciekawych artykułów, m.in. o: jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN 50160, wibrodiagnostyce maszyn elektrycznych, pomiarze parametrów oświetleniowych we wnętrzach, rozdzielnicach na terenach budów, potocznie nazywanych erbetkami.



Tomasz Charążka